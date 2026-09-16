Cum arată Larisa Popa la 3 luni de la intervenția de liposucție și BBL. Influencera este mândră de noua ei siluetă

Larisa Popa. Sursa foto: Instagram
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La trei luni după intervenția de liposucție și BBL, Larisa Popa își arată rezultatele pe Instagram și spune că este extrem de mulțumită de noua ei siluetă. Influencera, cunoscută pentru prezența constantă în mediul online și pentru transformările estetice pe care le-a documentat de-a lungul timpului, a explicat în detaliu cum arată corpul ei după operație și ce presupune recuperarea.

Cum arată Larisa Popa după intervenția de liposucție și BBL

În ultimele luni, Larisa a devenit una dintre vocile cele mai vizibile din zona de beauty și remodelare corporală, iar postările ei atrag constant atenția urmăritorilor.

„Și cam ăsta este rezultatul de la liposucție și BBL la 3 luni după operație. Ce presupune liposucție? Adică a luat grăsimea de aici (n.r. – de pe abdomen) și a pus-o domnul doctor aici (n.r. – pe coapse), pentru a face un fund perfect rotund”, a spus Larisa Popa, arătând zonele în care medicul estetician a intervenit.

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Procedura de liposucție cu transfer de grăsime, cunoscută sub numele de Brazilian Butt Lift, este una dintre cele mai populare intervenții estetice la nivel internațional, iar în România cererea a crescut semnificativ în ultimii ani. Conform clinicilor de profil, prețurile pornesc de la aproximativ 3.000 de euro și pot depăși 10.000 de euro, în funcție de zonele lucrate și de cantitatea de grăsime transferată.

Influencera este mândră de noua ei siluetă

cum arata larisa popa la 3 luni de la interventia de liposuctie si bbl (5)

Sursa foto: capturi video Instagram

Larisa a povestit și despre recuzita post-operatorie pe care a fost nevoită să o folosească zilnic.

„Recuzita de care am avut nevoie pentru perioada post-operatorie este compusă din acest corset bustieră brâu care ajută foarte mult în definirea taliei. Nelipsita pernă pe care o uit în fiecare zi acasă, dar care mă ajută necondiționat în orice moment când vreau să mă așez pentru că nu vreau să stric nimic din BBL. Și obiectul fără de care nu aș fi putut să trăiesc, să respir și să dorm, această saltea care mi-a salvat viața și am dormit mai mult decât aș fi dormit în pat. Pentru că fundul se așează perfect în această gaură în care BBL-ul nu este afectat, deci fundul rămâne în aer, cum îi spun eu, și pot să mă odihnesc perfect.”

Recuperarea după un BBL este una complexă, iar medicii recomandă evitarea presiunii pe zona feselor timp de câteva săptămâni. Larisa a respectat toate indicațiile și spune că rezultatul final începe abia acum să se contureze.

Inflamația scade treptat, iar forma corpului se stabilizează în aproximativ trei până la șase luni. Influencera afirmă că talia ei este mai subțire, abdomenul mai bine definit, iar posteriorul are forma rotundă pe care și-a dorit-o.

Larisa Popa nu este la prima intervenție estetică. De-a lungul ultimilor ani, ea a apelat la augmentare de buze, pomeți, conturarea feței și mărirea bustului, transformări pe care le-a prezentat deschis în mediul online. Comunitatea ei a reacționat imediat la imaginile recente, remarcând schimbarea vizibilă și apreciind faptul că influencera documentează transparent procesul.

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