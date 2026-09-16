Câte limbi străine vorbește Gabi Torje. Marele lui avantaj la Asia Express

Gabi Torje s-a descurcat de minune la Asia Express, încă de la primele probe. Deși mulți probabil s-au gândit că a reușit datorită fizicului său, a rezistenței sau forței, adevărul este altul. Ajuns în Uzbekistan, fostul fotbalist a avut un mare avantaj.

Pentru că în cariera sa fotbalistică a fost mai mult plecat peste hotare, Gabi Torje a fost nevoit să se adapteze de fiecare dată. Și pentru a face acest lucru, el a trebuit să învețe diferite limbi străine. Poate că nici el nu s-a gândit că, odată ajuns în Asia Express, acest lucru va fi un mare avantaj.

În prima etapă, concurenții show-ului au avut de parcurs Uzbekistanul, o țară în care limbile rusă și turcă sunt foarte răspândite. Puțini vorbesc engleza, deci comunicarea cu localnicii nu a fost deloc ușoară. Torje, în schimb, a scos asul din mânecă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Câte limbi străine vorbește Gabi Torje

Gabi Torje a jucat la diverse echipe din Turcia, Rusia, Italia, Spania și România. Prin prisma carierei sale, a fost nevoit să învețe limbile oficiale ale țărilor în care a fost. Așadar, fostul fotbalist vorbește engleză, spaniolă, italiană, turcă și rusă. Acest fapt a fost un mare avantaj pentru el în Asia Express.

„Nu știu eu foarte multe limbi străine. Vorbesc engleză, spaniolă, italiană, rusă, turcă. Nu vorbesc rusa la modul cel mai bun, dar mi-am reamintit când am ajuns acolo de ceea ce aveam nevoie și puteam să comunic cu ei. Mai ales că în Uzbekistan vorbesc și turcă mulți dintre ei”, a declarat el pentru Libertatea.

În Uzbekistan, de exemplu, nu i-a fost ușor doar să comunice cu localnicii, ci și să facă autostop mai rapid.

„O să fiți surprinși, dar Uzbekistanul este o țară de musulmani. Este un avantaj pentru bărbați acolo. Cei din Uzbekistan sunt foarte, foarte primitori și ajută foarte mult”, a mai declarat el.

Gabi Torje ar repeta experiența Asia Express

Acesta a povestit, de curând, că ar repeta experiența Asia Express oricând. În ciuda oboselii, probelor grele sau a nervilor, dacă producătorii l-ar chema, ar accepta pe loc.

„Mâine, dacă se reia competiția, îmi fac bagajul și am plecat. Nu prea aveam cum să particip în sezoanele anterioare, dar nu îmi pare rău. Toate se întâmplă la momentul potrivit. Ca sportiv, în general, am așteptări. Toți sportivii, în general, își fac așteptări. Tot timpul ne dorim să stăm cât mai mult într-o competiție și ne gândim că poate să fie o competiție grea. A fost greu, obositor, frumos, cu adrenalină, cu nervi, cu bucurii, cu supărări, cu toate cele. Un carusel de sentimente”, a mai povestit Gabi Torje pentru Libertatea.

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