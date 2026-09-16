Marcel ar fi căutat-o pe Maria Covașă în timp ce era cu Armina în Dubai! Ce i-a spus blondinei la telefon

Marcel de la Insula Iubirii, cunoscut pentru rolul de ispită în sezonul 8, revine în atenția publicului după ce Maria Covașă a povestit că acesta o contacta insistent imediat după finalul filmărilor, deși se afla deja într-o relație cu Armina, partenera cu care a venit ulterior în sezonul 10 pentru a-și testa relația.

Situația ridică semne de întrebare despre dinamica dintre cei trei și despre intențiile reale ale lui Marcel în perioada respectivă.

Marcel ar fi căutat-o pe Maria Covașă în timp ce era cu Armina în Dubai!

Maria Covașă a vorbit deschis despre tensiunile apărute între ea și Armina, explicând că reacțiile acesteia nu au avut o bază reală.

„Da, cu siguranță are ceva personal (n.r – Armina), dar eu consider că ea e nesigură pe relația ei, îi e frică de faptul că eu aș putea să mai am vreo treabă cu el. Nu îmi explic reacțiile ei nefondate, practic. Eu nu mi l-aș dori pe Marcel nici acum și nici pe viitor, chiar dacă s-ar uita la mine”, a spus ea la Face to Face Podcast.

Declarația subliniază că Maria nu a avut intenția de a continua vreo legătură cu Marcel după emisiune.

Blondina a povestit și ce s-a întâmplat imediat după Dream Date-ul final, când ea își exprimase dorința de a-l alege pe Alin.

Ce i-a spus blondinei la telefon

După terminarea filmărilor, concurenții au mai rămas o zi în Thailanda, perioadă în care Maria și Marcel au continuat să vorbească. Situația s-a complicat când Maria a aflat că Marcel era însoțit de o altă ispită, iar ulterior, după revenirea în România, acesta i-a scris să se vadă în București. Maria știa deja că Maluma vorbește cu Armina și a făcut legătura între plecarea lui Marcel în Dubai și prezența acesteia.

„Când am ajuns acasă, am mai vorbit. De fapt, după ce am terminat Dream Date-ul, noi am mai rămas o zi în Thailanda și, până să plecăm, vorbeam cu Marcel. Dar Marcel era cu o altă ispită. Am ajuns eu acasă, el în București, și mi-a scris să ne vedem, să vin în București. Eu știam și de prezența Arminei, că urmează să apară. Mi-a zis de pe insulă că are ceva de rezolvat în Dubai și ulterior mi-a zis că vine persoana care avea ceva de rezolvat în Dubai în București, să se vadă. Şi am făcut legătura că era clar ea.”

Maria a refuzat întâlnirea, considerând că nu exista niciun sens în a păstra o relație amicală cu cineva care avusese sentimente pentru ea. Ultima lor comunicare a avut loc când Marcel se afla, cel mai probabil, în Dubai cu Armina și a sunat-o pe Maria pentru a o întreba de ce primește atât de mult hate.

„Atât. Dar atunci, într-adevăr, nu a avut nicio tentă de a se da la mine sau ceva. Pur și simplu nu înțelegea de ce primește atât de mult hate și a simțit nevoia să vorbească cu mine, nu cu altcineva.”

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