Mădălina Apostol a rămas fără casa din America cu doar câteva luni înainte de tragedie. Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau

Ies la iveală noi detalii din lunile care au precedat tragedia Mădălinei Apostol. În timp ce apropiații povestesc că aceasta ar fi renunțat inclusiv la casa pe care o avea în România pentru a-și construi o viață peste Ocean alături de Nick Rădoi, milionarul făcea, la rândul lui, o mutare imobiliară uriașă. Celebrul său palat din California, devenit de-a lungul anilor decor pentru petreceri și povești cu iz de Hollywood, și-a schimbat proprietarul.

Vila din La Habra Heights, una dintre proprietățile cu care Nick Rădoi și-a construit imaginea de milionar român în America, și în care locuia alături de Mădălina Apostol, a fost vândută pe 8 mai 2026. Proprietatea de aproximativ 1000 de pătrați, cu cinci dormitoare, piscină spectaculoasă, cascadă și bar în apă, fusese scoasă la vânzare inițial cu 4,58 milioane de dolari.

Tranzacția apare în evidențele imobiliare la 2,5 milioane de dolari, o diferență uriașă față de suma cerută inițial.

Mădălina renunțase la casa din România pentru viața din America

Detaliul acesta capătă o altă greutate în contextul dezvăluirilor făcute după moartea Mădălinei. Ramona Lăzuran a povestit că aceasta și-ar fi vândut casa din România pentru a începe o viață alături de Nick în Statele Unite.

Relația lor a trecut de-a lungul anilor prin despărțiri și împăcări, iar Mădălina și-a împărțit viața între România, Statele Unite, dar și Mexic.

Așa apare inevitabil întrebarea: unde mai era, de fapt, „acasă” pentru Mădălina în ultimele luni?

Palatul lui Nick, casa care ani întregi fusese sinonimă cu viața lui luxoasă din California, a ieșit din patrimoniul său cu numai câteva luni înainte de moartea subită a Mădălinei. Aceasta a venit în România și s-a cazat în apartamentul unei prietene, fiind găsită în baie fără suflare.

Pe de altă parte, Nick Rădoi a declarat recent că Mădălina ar fi avut propria casă în Mexic, însă noi nu am găsit niciun indiciu care să demonstreze acest lucru.

Vânzarea vilei marchează însă incontestabil sfârșitul unei epoci pentru Nick Rădoi. Proprietatea extravagantă, cu alee străjuită de palmieri, piscină ca într-un resort și spații construite pentru petreceri, fusese ani buni cartea lui de vizită în America.

În mai 2026, cheia a ajuns însă la altcineva. Câteva luni mai târziu, în septembrie, milionarul avea să primească vestea care îi zguduia definitiv viața: moartea Mădălinei Apostol.

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