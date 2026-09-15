Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Când familia își lua rămas-bun, Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată. De cine s-ar fi temut

Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Când familia își lua rămas-bun, Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată. De cine s-ar fi temut
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Generalul Dorin Ioniță a fost condus astăzi, 15 septembrie, pe ultimul drum. Familia, rudele, apropiații și cei care l-au cunoscut au venit la Cimitirul Orășenesc din Voluntari pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului comandant al Forțelor Întrunite. Printre cei prezenți, însă, nu s-a numărat și femeia despre care, în ultimele zile, au apărut informații că a avut o relație cu generalul. CANCAN.RO a aflat ce făcea amanta generalului în timp ce acesta era condus pe ultimul drum. Vezi mai jos toate detaliile!

Astăzi, 15 septembrie, încă de la primele ore ale dimineții, rudele, prietenii, dar și cei care l-au cunoscut pe generalul Dorin Ioniță au început să sosească la capela cimitirului pentru a-i aduce un ultim omagiu. În timp ce familia și apropriații își luau rămas bun de la fostul comandant al Forțelor Întrunite, Alice, femeia cu care acesta a avut o relație secretă de aproximativ 10 ani,  ar fi avut, potrivit unor informații obținute de CANCAN.RO cu totul o altă preocupare.

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Generalul Dorin Ioniță și Alice, amanta sa/ sursă foto: social media

Alice și-a mutat lucrurile din apartamentul familiei generalului Dorin Ioniță

Mai exact, surse din anturajul familiei susțin că amanta generalului Dorin Ioniță ar fi început încă de când s-a aflat despre moartea acestuia să scoată lucruri dintr-un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc.

Dar asta nu este tot! Apartamentul în care ar fi fost văzută Alice aparține familiei generalului, iar potrivit informațiilor obținute de noi, femeia ar fi fost văzută în timp ce transporta cutii și obiecte personale din locuință.

Imobilul ar fi fost achiziționat de Dorin Ioniță și soția sa cu gândul ca, la un moment dat, să le revină celor doi copii ai familiei. Imobilul s-ar fi aflat în Pipera, la mică distanță de locuința principală a familiei. (VEZI AICI)

Ba mai mult, sursele CANCAN.RO susțin că mutarea lucrurilor nu s-ar fi oprit odată cu începerea priveghiului. Dimpotrivă, deși toată lumea aștepta la ceremonia de înmormântare să o vadă pe femeia care a provocat un adevărat scandal în familie, Alice ar fi revenit la apartament chiar și astăzi în timp ce sicriul cu trupul neînsuflețit al generalului Dorin Ioniță era condus spre locul de veci.

Potrivit acelorași surse, femeia s-ar fi temut că după ce familia a aflat toate detaliile despre relația dintre ea și general, soția lui Dorin Ioniță ar fi putut ajunge la apartamenul lor și i-ar fi cerut să plece. Alice și-ar fi mutat lucrurile pentru a evita un scandal direct cu partenera de-o viață.

Alice este cadru militar în Armata României, cu grad de maior. Aceasta ar fi activat și în cadrul Comandamentului Forțelor Întrunite, structură care s-a aflat timp de mai mulți ani sub conducerea fostului comandat. În prezent, aceasta ar ocupa o funcție de conducere în cadrul Unității Militare 02537 din București. (VEZI AICI)

VEZI ȘI: Primele imagini de la înmormântarea generalului Dorin Ioniță. Zeci de persoane i-au fost alături pe ultimul drum

CITEȘTE ȘI: Detalii neașteptate despre generalul Dorin Ioniță. Episodul cu amanta, de la lift, nu ar fi fost un caz singular

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