Cele 3 zodii care se îmbogățesc până la sfârșitul săptămânii. Norocul le surâde acestor nativi!

Horoscop. Se anunță zile bune la capitolul bani pentru trei zodii! După o perioadă în care au fost nevoite să fie atente la cheltuieli și să întoarcă banii pe toate părțile, acum lucrurile se schimbă. Norocul le surâde, iar conturile lor ar putea arăta mult mai bine.

Nu este vorba despre câțiva lei în plus la salariu și nici despre o coincidență de moment. În perioada 14-20, astrele le împing de la spate să negocieze, să accepte oportunități și să nu mai lase banii să le scape printre degete. O sumă importantă poate apărea de unde se așteaptă mai puțin, iar un proiect mai vechi poate începe, în sfârșit, să producă bani.

Horoscop. Taur

Taurii încep să vadă luminița de la capătul tunelului. O sumă de bani pe care o așteptau de ceva vreme poate ajunge, în sfârșit, la ei. După atâtea amânări, vestea poate veni exact când aveau nevoie. Nici oportunitățile nu lipsesc. Unii Tauri pot primi o ofertă de muncă sau o propunere prin care să-și rotunjească serios veniturile. Cei care au muncit la un proiect în ultima perioadă pot începe să culeagă și roadele. Pe scurt, pentru ei începe o perioadă în care banii se mișcă mai ușor.

Fecioară

Fecioarele au șanse să rezolve o problemă financiară care le-a dat bătăi de cap. În această perioadă, o discuție purtată la momentul potrivit le poate aduce mai mult decât sperau. Poate fi vorba despre salariu, un bonus, o colaborare sau chiar despre o sumă care trebuia să ajungă mai demult. Important este că nativii trebuie să spună clar ce vor și să nu lase lucrurile în aer. Dacă joacă bine cartea negocierii, Fecioarele pot ieși cu buzunarele ceva mai pline.

Scorpion

Scorpionii pot avea parte de una dintre cele mai mari surprize ale săptămânii. O oportunitate pe care o credeau pierdută poate reveni, iar asta le poate aduce bani frumoși. O persoană cu care au mai colaborat le poate întinde o mână de ajutor sau le poate propune un proiect nou. Pentru cei care au avut cheltuieli mari și au tot amânat anumite plăți, această schimbare poate veni ca o adevărată gură de aer. O sumă importantă poate intra în conturi, iar Scorpionii vor putea, în sfârșit, să rezolve câteva dintre problemele care îi țineau pe loc.

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