Marius Tucă Show începe miercuri, 16 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu

Marius Tucă Show începe miercuri, 16 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Marius Tucă Show începe miercuri, 16 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Invitatul zilei prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Descoperirea făcută în cazul lui Viorel Oarză, interlopul găsit împușcat. Obiectul pe care l-au găsit polițiștii în pădurea din Iași
Descoperirea făcută în cazul lui Viorel Oarză, interlopul găsit împușcat. Obiectul pe care l-au găsit polițiștii în pădurea din Iași
Cele 3 zodii care se îmbogățesc până la sfârșitul săptămânii. Norocul le surâde acestor nativi!
Cele 3 zodii care se îmbogățesc până la sfârșitul săptămânii. Norocul le surâde acestor nativi!
Cazul Tavi Popescu zdruncină FCSB. Episodul cu gaz ilariant și tăcerea care ridică semne de întrebare
Cazul Tavi Popescu zdruncină FCSB. Episodul cu gaz ilariant și tăcerea care ridică semne de întrebare
Cât costă o noapte de cazare în cele 3 căsuțe de oaspeți ale Regelui Charles din Valea Zălanului
Cât costă o noapte de cazare în cele 3 căsuțe de oaspeți ale Regelui Charles din Valea Zălanului
Interlopul Viorel Oarză, găsit împușcat într-o pădure din Iași! A fost transportat în stare gravă la spital
Interlopul Viorel Oarză, găsit împușcat într-o pădure din Iași! A fost transportat în stare gravă la spital
PROTESTELE fermierilor, APMPLIFICATE de Facebook și TikTok. Un Europarlamentar atrage atenția
Mediafax
PROTESTELE fermierilor, APMPLIFICATE de Facebook și TikTok. Un Europarlamentar atrage atenția
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
Gandul.ro
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
Adevărul despre Tavi Popescu la FCSB. A consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și îndepărtat din acest motiv? EXCLUSIV
Prosport.ro
Adevărul despre Tavi Popescu la FCSB. A consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și îndepărtat din acest motiv? EXCLUSIV
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii români să lucreze
Adevarul
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii români să lucreze
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Piața Victoriei, un câmp de luptă. Drumul de la calm la haos | VIDEO
Mediafax
Piața Victoriei, un câmp de luptă. Drumul de la calm la haos | VIDEO
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Speli rufele greșit și pierzi bani fără să-ți dai seama. 7 greșeli pe care le faci
Click.ro
Speli rufele greșit și pierzi bani fără să-ți dai seama. 7 greșeli pe care le faci
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Digi 24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor.ro
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
go4it.ro
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Go4Games
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
Gandul.ro
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
Mediafax Italia
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.