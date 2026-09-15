Cazul Tavi Popescu zdruncină FCSB. Episodul cu gaz ilariant și tăcerea care ridică semne de întrebare

Publicaţia ProSport a reunit informații din mai multe surse pentru a înțelege de ce evoluțiile lui Tavi Popescu din ultimele luni nu mai reflectau nivelul tehnic pe care îl demonstrase în trecut. Investigația a căpătat o altă direcție după ce primele semnale au venit din tribune, de la suporteri, și abia ulterior din mediul online, conturând un posibil scenariu delicat.

În iulie 2020, Tavi Popescu a fost legitimat la FCSB, iar începutul actualului sezon îl găsea cu un gol și patru pase decisive în Superliga și preliminariile Conference League, cifre care sugerau un start promițător. Totuși, fotbalistul de 23 de ani, despre care Gigi Becali afirma că „este Mbappe și Neymar la un loc”, intră într-o perioadă neobișnuită, urmată de o serie de evenimente surprinzătoare.

Cazul Tavi Popescu zguduie FCSB

Prima absență apare înaintea meciului FCSB – UTA Arad din 30 august, când Popescu lipsește de la antrenament. Gigi Becali declară la Fanatik Superliga:

„Tavi Popescu zice că e foarte bolnav, răcit, nu a putut să vină. Poate să vină mâine să ne arate cât de bolnav este el. Așa a zis el, dar știu eu ce face el?! Că lumea nu mai e normală la cap!”.

Ulterior, Mihai Stoica explică la aceeași publicație că jucătorul „a acuzat stări de vomă, dureri de cap, frisoane, așa este, nu e invenție, i s-a transmis să vină la bază, dar a rămas acasă că nu se poate ridica din pat”. Popescu lipsește și cu UTA, apoi și în derby-ul cu Dinamo. Stoica adaugă că l-a trimis acasă, la Nucet, considerând că are nevoie de câteva zile lângă familie:

„A avut nu doar răceala asta puternică, laringita asta care l-a pus jos. Dar era și puțin căzut psihic. Așa am considerat eu, că cea mai bună variantă pentru el ca să se liniștească puțin e să stea cu părinții. Și cred că săptămâna viitoare va fi înapoi cu forțe proaspete”.

Episodul cu gaz ilariant și tăcerea care ridică semne de întrebare

Revenirea nu mai are loc. Becali anunță ulterior că Popescu pleacă împrumut la Levadiakos, echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii:

„Împrumut un an de zile, apoi vom vedea ce se va întâmpla cu el”.

Pe aeroport, jucătorul spune doar:

„A fost o răceală și am și mâncat ceva… Orice mâncam, vomitam”.

ProSport precizează că informațiile obținute nu reprezintă o realitate confirmată și că au fost solicitate reacții oficiale. Tavi Popescu a transmis:

„Nu comentez speculații”, iar Mihai Stoica nu a dorit să comenteze.

Publicarea întrebărilor este motivată de rolul presei și de impactul pe care situația îl are asupra clubului, suporterilor și fotbalului românesc. Dacă informațiile se dovedesc false, ecosistemul fotbalistic ar fi întărit. Dacă se confirmă, ar indica o problemă gravă, cu implicații asupra sănătății jucătorului.

ProSport formulează o serie de întrebări pentru FCSB, printre care dacă Popescu nu a răspuns apelurilor înaintea meciului cu UTA, dacă a fost găsit sub influența gazului ilariant, dacă a fost dus pentru scurt timp la Spitalul Obregia, dacă Becali ar fi acoperit episodul, dacă liderul Peluzei Nord ar fi informat staff-ul, dacă existau suspiciuni încă din vară, dacă declarațiile patronului despre „lumea care a înnebunit” aveau legătură cu aceste informații, dacă Marius Baciu ar fi știut și dacă împrumutul la Levadiakos a fost influențat de acest context.

Gazul ilariant, cunoscut ca protoxid de azot, produce euforie, amețeli și distorsionarea simțurilor. În România nu este reglementat, însă în Marea Britanie este considerat drog, iar comercializarea în scop recreativ este pedepsită.

Medicul Bogdan Gheorghe, de la Agenția Națională Antidrog, explică:

„Când această substanță este inhalată excesiv poate apărea lipsa de oxigen la nivelul creierului, starea de hipoxie, pot apărea anumite leziuni nervoase și chiar tulburări psihice. Poate apărea un risc foarte mare de accident, deoarece coordonare a motorie și capacitatea de a lua decizii corectă este foarte afectată”.

În ultimii ani, gazul ilariant a fost asociat cu mai multe incidente grave, inclusiv accidentul mortal din Parcul Pantelimon, unde un adolescent de 16 ani inhala gaz în momentul tragediei. În fotbalul internațional, consumul a fost legat de cazuri precum Jody Lukoki, care a murit după complicații medicale severe, sau Aaron Boupendza, fost jucător al Rapidului, care s-a sinucis pe fondul consumului.

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