Are doar 19 ani și Flick deja vede în el un nou Philipp Lahm! Cine este puștiul care explodează la Barcelona

Potrivit GOAL.COM, Barcelona pare să fi găsit din nou în propria academie un fotbalist capabil să sară peste etapele obișnuite și să se impună în prima echipă. Xavi Espart are numai 19 ani, a crescut la La Masia alături de Lamine Yamal, Pau Cubarsi și Marc Bernal și a fost format inițial ca mijlocaș, însă versatilitatea sa l-a transformat mai întâi în fundaș dreapta, iar Hansi Flick îl folosește acum inclusiv pe partea stângă a apărării. Tehnica foarte bună, inteligența tactică, capacitatea de a dicta ritmul jocului și ușurința cu care trece din apărare în mijlocul terenului i-au adus o comparație uriașă: chiar antrenorul Barcelonei spune că tânărul îi amintește de Philipp Lahm, fostul mare căpitan al lui Bayern Munchen și al Germaniei.

A crescut la La Masia alături de Lamine Yamal și Pau Cubarsi

Născut chiar în capitala Cataloniei, Xavi Espart este un produs al Barcelonei în adevăratul sens al cuvântului. A intrat în celebra academie a clubului la numai opt ani și și-a început formarea ca mijlocaș, evoluând în aceleași generații cu Lamine Yamal, Pau Cubarsi și Marc Bernal.

La 16 ani, când versatilitatea sa devenise deja evidentă pentru antrenori, a început să joace în UEFA Youth League pentru echipa Under 19, fiind utilizat alternativ în centrul terenului și ca fundaș dreapta.

După ce Juliano Belletti a preluat echipa de juniori, Espart a devenit unul dintre oamenii importanți ai formației, evoluând în special ca fundaș dreapta și contribuind la tripla internă și europeană câștigată în sezonul 2024-2025.

În sezonul trecut, tânărul a marcat și a oferit o pasă decisivă în victoria cu 3-2 împotriva lui Newcastle, iar ulterior a înscris golul victoriei împotriva lui Paris Saint-Germain în competiția continentală. La scurt timp după aceste prestații, a venit și convocarea din partea lui Hansi Flick.

O accidentare la genunchi i-a amânat debutul

Espart și-a petrecut primele săptămâni ale campaniei pe banca primei echipe, fără să fie utilizat, iar când debutul părea foarte aproape a suferit o accidentare nefericită la genunchi, care l-a ținut departe de teren mai mult de trei luni.

Flick nu l-a făcut însă să aștepte prea mult după revenire. Barcelona era condusă cu 1-0 de Newcastle pe St James’ Park, în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor, în luna martie, când antrenorul german a decis să-l arunce în luptă pe puștiul crescut la La Masia.

Espart l-a înlocuit pe căpitanul Ronald Araujo în minutul 88 și a gestionat foarte bine presiunea unui asemenea moment. L-a împins pe Joe Willock până aproape de linia de fund, a intervenit prin alunecare și a recuperat mingea, după care s-a ridicat imediat și i-a pasat lui Lamine Yamal. Câteva minute mai târziu, Barcelona a înscris golul egalizator.

„Când m-am văzut intrând pe teren, nu-mi venea să cred. M-am bucurat enorm de acel moment și am fost copleșit de emoții”, a povestit ulterior Espart pentru site-ul clubului.

Cinci zile mai târziu, Flick l-a titularizat pe Camp Nou

La numai cinci zile după debut, Espart a jucat toate minutele victoriei cu 5-2 împotriva Sevillei, în La Liga, pe Camp Nou. Presiunea exercitată de adversari i-a oferit foarte puțin timp pentru a lua decizii atunci când primea mingea și au existat și câteva momente mai puțin precise, însă tânărul s-a luptat pentru fiecare balon și a căpătat tot mai multă încredere pe măsură ce meciul a avansat.

Ulterior s-a întors pe banca de rezerve și a mai bifat doar patru apariții în campania încheiată de Barcelona cu titlul de campioană, însă devenise deja evident că Flick îl urmărea cu mare atenție.

„Pentru un jucător tânăr ca mine, încrederea antrenorului a însemnat totul. Îi sunt foarte recunoscător. Încrederea lui mi-a permis să rămân calm, fără presiune, și să joc așa cum știu”, a spus Espart.

A cucerit Campionatul European U19 cu Spania

Vara i-a adus o nouă confirmare. Xavi Espart a fost unul dintre titularii Spaniei la Campionatul European Under 19 din Țara Galilor și a impresionat evoluând în mijlocul terenului, într-o competiție pe care naționala sa a câștigat-o.

A trecut cu ușurință de adversari, a recuperat mingi și a controlat ritmul partidelor prin calitatea paselor sale. În primul meci, câștigat cu 7-0 în fața gazdelor, și-a pregătit mingea printr-o atingere fină înainte de a marca primul său gol, iar în semifinala cu Croația a deschis scorul în minutul 12.

Una dintre calitățile care au ieșit în evidență a fost capacitatea sa de a primi mingea, de a ridica imediat privirea și de a citi poziționarea întregii echipe adverse. Fie că a ales o pasă verticală prin centrul terenului, o combinație cu un coechipier pentru depășirea liniei de mijloc sau o accelerare printre adversari, Espart a găsit frecvent soluția pentru declanșarea unui atac periculos.

Spania nu a primit niciun gol pe parcursul întregului turneu, iar Espart a fost inclus în echipa competiției.

A renunțat la vacanță pentru a-și câștiga locul la Barcelona

Promovat oficial la prima echipă și recompensat cu tricoul cu numărul 12, Espart ar fi renunțat la vacanța de vară pentru a nu pierde ritmul câștigat la Campionatul European. Decizia a dat rezultate, pentru că Flick l-a folosit ca fundaș dreapta pe parcursul pregătirilor din presezon.

„Simt încrederea lui Flick și vreau să rămân la prima echipă, trebuie să profiți de oportunități. De când m-am întors de la Campionatul European am încercat să dau 100% aici și să demonstrez că merit să fiu aici și de ce sunt capabil. Deocamdată sunt fericit, dar fotbalul se trăiește de la o zi la alta și voi continua să dau 100% pentru a rămâne aici”, a declarat tânărul.

În amicalul împotriva lui Birmingham a arătat calm cu mingea la picior și și-a urmărit atent adversarul direct atunci când formația din Championship încerca să atace pe flanc sau să pătrundă în careu.

Capacitatea lui Espart de a funcționa atât ca fundaș care intră spre centrul terenului, cât și ca mijlocaș care dictează ritmul, l-a impresionat pe Flick, care a declarat după partidă că adolescentul „ne-a arătat foarte clar că este un jucător de cel mai înalt nivel”.

Barcelona avea o problemă în dreapta, dar Espart a ajuns să joace în stânga

Postul de fundaș dreapta fusese o zonă problematică pentru campioana Spaniei, mai ales că resursele financiare din vară au fost direcționate către transferuri precum Rodri, Anthony Gordon și Karim Adeyemi, Jules Kounde și Joao Cancelo rămânând celelalte variante naturale pentru această poziție.

Surprinzător, Flick nu l-a folosit însă pe Espart pentru a acoperi această problemă. Tânărul a jucat integral primele patru meciuri din La Liga ale sezonului pe postul de fundaș stânga, trecând înaintea lui Alejandro Balde.

Împotriva lui Elche a avut o prestație solidă și și-a trecut în cont prima pasă decisivă, trimițând o diagonală către Fermin la marginea careului pentru golul care a închis tabela la 5-0.

Patru zile mai târziu a urmat o prestație curajoasă împotriva lui Athletic Club. Espart nu a fugit de duelurile fizice, a participat la construcția atacurilor și a intrat uneori prin centrul terenului în încercarea de a crea superioritate. O centrare excelentă l-a găsit pe Raphinha într-o poziție foarte bună în careu, însă lovitura de cap a brazilianului a nimerit bara.

„Xavi Espart este incredibil”, a spus Joan Garcia după prestația defensivă a tânărului în victoria cu 2-0.

Hansi Flick: „Sunt chiar puțin surprins de cum joacă fundaș stânga”

Antrenorul Barcelonei nu și-a ascuns satisfacția în privința evoluției puștiului de 19 ani și a recunoscut că adaptarea sa pe partea stângă a apărării l-a surprins.

„Sunt foarte mulțumit de ceea ce văd și chiar puțin surprins de felul în care joacă pe postul de fundaș stânga. Este mereu concentrat. Este un jucător cu o calitate extraordinară, iar în situațiile unu contra unu în apărare este de cel mai înalt nivel. Sunt foarte fericit cu el. La fel ca toți jucătorii, are lucruri pe care le poate îmbunătăți”, a spus Flick.

Câteva zile mai târziu, Espart s-a conectat din nou foarte bine cu Raphinha, intrând în spațiul dintre flanc și centru și oferindu-i o pasă rapidă căpitanului, care a pătruns și a marcat golul egalizator în victoria cu 5-2 împotriva lui Rayo Vallecano.

Calitățile care l-au transformat într-un fotbalist pentru trei posturi

Citirea jocului, poziționarea și felul în care înțelege ce trebuie să facă înainte de a primi mingea s-au numărat printre cele mai importante calități ale lui Espart încă din perioada în care juca mijlocaș la academia Barcelonei.

Tocmai aceste caracteristici au permis transformarea sa într-un fundaș dreapta capabil să contribuie atât defensiv, cât și ofensiv. Nu evită duelurile fizice și încearcă să stea foarte aproape de extremele adverse pentru a recupera mingea și a declanșa imediat atacul printr-o pasă înainte.

Espart nu este însă fundașul lateral clasic care aleargă permanent pe lângă linia de margine și caută suprapunerea. Preferă combinațiile scurte, pătrunderile prin culoarele interioare și deplasările spre centrul terenului, unde educația sa de mijlocaș devine evidentă.

„Pot fi un tip diferit de fundaș lateral, unul care poate combina cu coechipierii în centru în loc să fie un fundaș care joacă permanent pe bandă”, a explicat el.

Pau Cubarsi a remarcat aceeași versatilitate a fostului său coleg din academie.

„Ați văzut cu toții: este spectaculos cu mingea, poate juca fundaș lateral și mijlocaș… și o face întotdeauna perfect”, a declarat fundașul pentru Marca.

Mai are însă de crescut pentru fotbalul de cel mai înalt nivel

La numai 19 ani, Espart este încă în plin proces de dezvoltare fizică, iar această vulnerabilitate s-a văzut în primele sale apariții din La Liga, când adversarii au reușit uneori să-l domine în duelurile de forță. După revenirea din pauza de vară pare mai solid și mai greu de dezechilibrat, însă procesul său de maturizare este departe de a fi încheiat.

La juniori avea suficient timp pentru a ridica privirea și a găsi pase periculoase din zone mai retrase, însă presingul mult mai agresiv al echipelor din La Liga îl obligă acum să ia decizii într-o fracțiune de secundă. În anumite momente a părut grăbit cu mingea și a ales pasa greșită, fie ratând ținta, fie trimițând către un coechipier aflat deja sub presiune.

Adaptarea la viteza fotbalului de elită va necesita timp, iar asemenea probleme ar putea deveni costisitoare în meciurile foarte importante, în special atunci când evoluează în dreapta unei apărări care poate rămâne expusă.

De ce îl compară Hansi Flick cu Philipp Lahm

Schimbările de poziție, inteligența sa ofensivă și siguranța cu mingea la picior au dus inevitabil la comparația cu legendarul Philipp Lahm, fostul căpitan al lui Bayern Munchen și al naționalei Germaniei.

Comparația a fost făcută chiar de Hansi Flick.

„Când îl văd pe Xavi jucând, îmi place foarte mult încrederea pe care o are cu mingea. Îmi amintește de Philipp Lahm, pentru că poate juca atât număr 6, cât și număr 2. Îmi place să-l văd atât cu mingea, cât și fără ea”, a spus antrenorul Barcelonei.

Paralela este cu atât mai interesantă cu cât Lahm și-a început cariera profesionistă ca fundaș stânga, s-a consacrat ulterior pe partea dreaptă, iar Pep Guardiola l-a transformat apoi într-un mijlocaș. Selecționerul Germaniei, Joachim Löw, al cărui secund era atunci Flick, a urmat ideea lui Guardiola și l-a utilizat în această zonă a terenului în bună parte din campania de la Cupa Mondială din 2014, câștigată de Germania.

Controlul foarte bun în spații mici, capacitatea de a dicta jocul și flexibilitatea pozițională îl fac pe Espart un fotbalist care poate urma un traseu asemănător, iar primele semne sugerează că Flick vrea să transforme noul produs al academiei într-o piesă capabilă să rezolve mai multe probleme tactice.

Espart a trecut deja înaintea lui Balde în ierarhia lui Flick

Tânărul a jucat fiecare minut din primele patru partide ale Barcelonei în actuala ediție din La Liga, însă Flick încearcă să nu-l suprasolicite și l-a lăsat pe banca de rezerve la victoria de miercuri din Liga Campionilor împotriva lui Feyenoord.

Această abordare prudentă ar urma să continue pe măsură ce Espart se obișnuiește cu solicitările unui sezon întreg la cel mai înalt nivel. Pentru moment, el l-a depășit pe Alejandro Balde în ierarhia fundașilor stânga, deși Flick a arătat în Liga Campionilor că are în continuare încredere în Joao Cancelo pentru această poziție atunci când situația o cere.

Espart este perfect conștient că promovarea la prima echipă reprezintă doar începutul și că adevărata provocare este să rămână acolo.

„Deocamdată sunt fericit, dar fotbalul se trăiește de la o zi la alta și voi continua să dau 100% pentru a rămâne aici. Este foarte greu să ajungi aici, dar ceea ce este cu adevărat dificil este să rămâi, din cauza standardelor foarte ridicate impuse de acești jucători.”

Acesta a adăugat:

„Până la urmă, aceasta este Barça, cea mai bună echipă din lume, iar pretențiile există în fiecare zi. Nu poți să lași niciodată garda jos”

Indiferent dacă în cele din urmă se va fixa pe postul de fundaș stânga, va reveni în dreapta sau va ajunge din nou în centrul terenului, inteligența tactică și versatilitatea lui Xavi Espart îi oferă lui Hansi Flick o armă extrem de valoroasă. La numai 19 ani, noul produs al La Masia a făcut deja pasul către prima echipă, iar comparația cu Philipp Lahm arată cât de mari sunt așteptările în jurul său.

CITEȘTE ȘI: Clubul care valora sub un milion de euro și acum visează la un miliard! Cesc Fabregas a schimbat totul la Como

Haaland și-a ras „puterea” de viking! Ce s-a întâmplat după tunsoarea radicală care a rupt internetul