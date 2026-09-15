N-a început bine ”Burlacii: Foc în paradis”, că deja Adelina Pestrițu o dă afară: ”Va părăsi casa”

„Burlacii: Foc în Paradis” a început cu emoții, flirturi și primele apropieri între concurenți, însă pentru una dintre fete aventura se va încheia mult mai repede decât și-ar fi dorit. Noul reality-show de la PRO TV, prezentat de Adelina Pestrițu, pornește cu 13 concurenți în vila din Turcia, iar încă din prima săptămână regulile sunt cât se poate de clare: nu toate fetele vor avea locul asigurat în competiție.

În prima etapă a emisiunii, în vilă se află șapte fete și șase băieți. Diferența de un concurent face ca prima ceremonie a trandafirilor să fie una decisivă pentru fete. Fiecare dintre cei șase băieți are câte un singur trandafir pe care îl poate oferi unei singure fete, iar cea care rămâne fără floare este eliminată din competiție.

Prima săptămână, prima eliminare

Adelina Pestrițu le-a explicat concurenților încă din prima ediție cum funcționează jocul și cine deține, pentru început, puterea. Săptămâna aceasta, băieții sunt cei care iau deciziile și stabilesc care dintre fete merită să rămână în „Paradis”.

Astfel, pentru cele șapte concurente începe o cursă contracronometru pentru a crea conexiuni și pentru a se asigura că, la ceremonia trandafirilor, vor auzi propriul nume.

„Săptămâna aceasta, băieții sunt privilegiați. O fată va părăsi casa. Voi veți hotărî care dintre fete va pleca acasă”, le-a transmis Adelina Pestrițu concurenților.

Altfel spus, deși competiția abia a început, una dintre fete va trebui să-și facă deja bagajele. Sunt șapte femei care își doresc să rămână în vilă, însă există doar șase trandafiri.

Miza este cu atât mai mare cu cât „Burlacii: Foc în Paradis” nu este doar un reality-show despre întâlniri și flirt. Concurenții au intrat în competiție pentru a-și găsi o posibilă pereche, dar și pentru premiul de 50.000 de euro. În acest context, fiecare apropiere poate conta, iar fiecare decizie poate schimba rapid dinamica din vilă.

Show-ul este filmat în Turcia, într-un decor de vacanță. La prima vedere, atmosfera este una de paradis, însă regulile competiției îi obligă pe participanți să ia decizii dificile încă din primele zile.

Mai mult, eliminările nu vor fi singurele momente care pot schimba echilibrul din casă. Pe parcursul emisiunii urmează să apară și noi concurenți. Totodată, intrarea lor poate da peste cap relațiile și conexiunile deja formate.

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