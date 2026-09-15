Dorin Ioniță, înmormântat fără onoruri militare. Fiul său, preot, nu va săvârși ceremonia religioasă

Dorin Ioniță va fi condus pe ultimul drum marți, 15 septembrie. El va fi înmormântat în uniformă, însă fără onoruri militare. De asemenea, din cauza modului în care și-a găsit sfârșitul, acesta nu va avea parte nici de o slujbă specială funerară.

Dorin Ioniță a fost găsit fără suflare într-un imobil din Păulești, județul Prahova. Anchetatorii au găsit în apropierea trupului neînsuflețit o armă de foc deținută legal. Din primele verificări, generalul și-ar fi pus capăt zilelor.

Necropsia urmează să confirme sau să infirme prima ipoteză a autorităților. De asemenea, ancheta este încă în desfășurare, cu atât mai mult că, cu doar o seară înainte de tragedie, Dorin s-ar fi certat cu amanta. El va fi înmormântat fără onoruri militare.

Dorin Ioniță, înmormântat fără onoruri militare

Dorin Ioniță urmează să fie condus pe ultimul drum marți, 15 septembrie, la Cimitirul Orășenesc Voluntari, la ora 12:00. Trupul neînsuflețit a fost depus luni, 14 septembrie, la capela cimitirului, după finalizarea procedurilor medico-legale. Fostul comandant va fi înmormântat în uniforma de general, însă ceremonia nu include onoruri militare.

De asemenea, nu va avea loc nici slujba religioasă. Regulamentul onorurilor și ceremoniilor militare prevede că nu se acordă militarilor care și-au pus capăt zilelor sau atunci când există incertitudini cu privire la împrejurările decesului. Chiar dacă aceasta este prima ipoteză, anchetatorii continuă cercetările pentru a afla ce s-a întâmplat exact. Dorin Ioniță avea doi copii: băiatul preot, iar fata medic. Durerea este cu atât mai mare cu cât fiul său nu va săvârși ceremonia religioasă.

Ce a apărut în fața vilei din Prahova în care generalul Ioniță a fost găsit fără viață

Reporterii noștri au ajuns la vila din Prahova, acolo unde generalul Ioniță și-ar fi pus capăt zilelor. Imobilul este împrejmuit parțial cu o bandă, însă până în acest moment nu se știe exact dacă aparține anchetatorilor sau dacă a fost pusă de familie. În plus, nu au fost identificate camere de supraveghere în zonă. VEZI EMISIUNEA INTEGRALĂ AICI

„Suntem în Păulești, chiar în fața imobilului în care, vineri dimineață, generalul Dorin Ioniță a fost găsit fără viață. Este locul în care s-a încheiat o noapte care ridică foarte multe întrebări. După cum vedeți, imobilul este chiar cel din spatele meu. Este împrejmuit în acest moment cu o bandă roz, dar n-aș putea spune că este un element de anchetă al poliției. Nu aș putea să vă confirm în momentul ăsta că cercetările la fața locului s-au încheiat sau nu. Banda nu știm dacă este pusă de familie ca spațiu privat sau e lăsată de poliție”, a transmis echipa de la fața locului.

VEZI ȘI: Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri

Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre amanta lui. Ce spune un coleg de muncă