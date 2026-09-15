Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri

Idila secretă a generalului Dorin Ioniță, găsit vineri împușcat într-una din locuințele sale, pare să fi provocat un adevărat cutremur și acasă. După ce ar fi aflat despre relația pe care soțul său o avea de ani buni cu Alice, Genoveva Ioniță nu s-ar fi mulțumit, se pare, doar cu reproșuri. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, ”războiul” s-ar fi mutat și în zona averii, unde ar fi început ”partajul”. Am consultat ultima lui declarație de avere și povestea devine și mai interesantă. Pentru că Dorin Ioniță nu era deloc un general cu buzunarele goale: avea multe proprietăți, zeci de mii de euro în conturi, bijuterii extrem de scumpe, Jaguar și o motocicletă Indian Scout, iar prin familia sa treceau anual venituri de sute de mii de lei.

Relația dintre generalul Dorin Ioniță și fosta sportivă Alice-Claudița Mandeș nu ar fi fost doar o scurtă aventură. Sursele CANCAN.RO susțin că povestea celor doi s-ar fi întins pe aproximativ zece ani și că, la un moment dat, aceasta ar fi devenit cunoscută inclusiv de soția acestuia.

Genoveva Ioniță ar fi știut despre existența celeilalte femei, chiar dacă nu a ales să divorțeze și ar fi continuat să apară împreună la evenimente lor de familie.

Potrivit informațiilor noastre, după aflarea relației extraconjugale ar fi început și tensiunile legate de bunurile familiei. Generalul ar fi fost, practic, „scos” din vilă la nivelul actelor, proprietatea rămânând legată de soția sa.

Documentele pe care le-am consultat aduc cel puțin un indiciu interesant în această direcție. În declarația completată de Dorin Ioniță în august 2023 (cu un an înainte de pensionare) apare un teren intravilan de 420 de metri pătrați în Voluntari, cumpărat în 2009. La titular este trecută Genoveva Ioniță, cu o cotă indicată de 50%.

Numai că, spre deosebire de 2022, vila familiei din Pipera dispare complet din declarația lui de avere! Documentele publice nu ne permit încă să stabilim momentul și mecanismul prin care s-ar fi produs ”dispariția” proprietății, însă povestea capătă o miză patrimonială serioasă. Și inclusiv triunghiul amoros devine mai complicat.

Alice locuia într-un apartament din Voluntari, în zona Pipera, aflat foarte aproape de casa în care generalul trăia alături de soția sa. Bomba este însă că apartamentul ar fi aparținut familiei Ioniță și ar fi fost cumpărat cu gândul că, ulterior, să rămână copiilor cuplului.

Alice avea, de altfel, și propria casă. Declarația ei de avere din 2024 arată că deținea 100% un apartament de 47,50 mp în Bragadiru, cumpărat încă din 2009.

Generalul avea Jaguar, motocicletă, bijuterii și zeci de mii de euro

Iar miza financiară din familia Ioniță nu era deloc una mică. În ultima declarație de avere identificată de CANCAN.RO, fostul comandant avea trecută o Skoda fabricată în 2002, o motocicletă Indian Scout din 2020 și un Jaguar din 2020.

La Jaguar apare, de altfel, una dintre cele mai ciudate mențiuni din document: la modul de dobândire nu scrie „cumpărare”, ci „reconstituire drept de proprietate”.

Generalul declara și bijuterii evaluate la 16.000 de euro. În conturi avea 50.000 de lei, dar și 25.000 de euro. Doar conturile și bijuteriile însumau astfel, la un calcul aproximativ, peste 50.000 de euro echivalent, fără să punem vreun preț pe cele trei proprietăți, Jaguar sau motocicletă.

Și mai există un amănunt interesant: în declarație nu apare nicio datorie.

Peste 400.000 de lei intrau anual în familie

Nici veniturile familiei nu erau de neglijat. Dorin Ioniță declarase 189.989 de lei din salariu de la Ministerul Apărării Naționale și încă 2.000 de lei din activități didactice la Universitatea Națională de Apărare.

Genoveva Ioniță declarase 194.809 lei din dividende de la SC Ferjani Impex SRL, alți 9.188 de lei din activitatea de administrator și 9.360 de lei din chirii.

În total, familia declara venituri de aproximativ 405.000 de lei într-un singur an. Adică peste 80.000 de euro.

Așadar, dincolo de povestea sentimentală care a ieșit la iveală după moartea generalului, în spate exista și o avere serioasă.

Iar marea necunoscută rămâne acum tocmai vila din Pipera: ce s-a întâmplat juridic cu proprietatea după ce Genoveva Ioniță ar fi aflat despre viața dublă a soțului său și cum a ajuns generalul să o facă ”dispărută”.

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