Imagini de la priveghiul generalului Dorin Ioniţă. Ce i-au scris apropiaţii în cartea de condoleanţe

Imagini de la priveghiul generalului Dorin Ioniţă. Ce i-au scris apropiaţii în cartea de condoleanţe
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Generalul‑locotenent Dorin Ioniţă rămâne, chiar şi după plecarea sa, una dintre figurile solide ale Armatei României, iar mesajele din cartea de condoleanţe deschisă în memoria lui conturează portretul unui lider respectat, iubit şi profund apreciat de cei care au lucrat alături de el.

Dispariţia sa a generat un val de reacţii emoţionate, fiecare mărturie adăugând o nouă piesă la imaginea unui militar care şi‑a dedicat întreaga viaţă serviciului faţă de statul român.

Imagini de la priveghiul generalului Dorin Ioniţă

În paginile cărţii de condoleanţe, este subliniat rolul esenţial pe care Dorin Ioniţă l‑a avut în structurile militare ale ţării.

„În amintirea domnului general-locotenent Dorin Ioniță

Activitatea sa, desfășurată în slujba statului român, rămâne consemnată în registrele istorice ale Armatei României: un general cu o carieră militară impresionantă, realizări profesionale deosebite și misiuni îndeplinite cu succes.

Un camarad puternic, un lider care a condus mii de militari în țară și în teatrele de operații, un camarad desăvârșit și un om care și-a dedicat întreaga viață pentru a crește prestigiul forței noastre și al militarilor săi.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!

Odihnă veșnică, domnule general!

General ing.

Ionel-Sorin Bălan

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale.”

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Un alt mesaj puternic vorbeşte despre prietenia şi respectul profund care i se purta generalului.

„Dumnezeu să te odihnească, Dorin! Ai fost un militar respectat, un comandant iubit şi un prieten deosebit. A fost o onoare să ne cunoaştem şi să lucrăm împreună. Ai plecat prea devreme. Rămâi cu bine, prieten drag!

Daniel Petrescu”

Ce i-au scris apropiaţii în cartea de condoleanţe

Impactul generalului Ioniţă s‑a resimţit şi în mediul civil, acolo unde colaborările sale au lăsat urme adânci.

„Respect, onoare, demnitate pentru cel mai bun mentor. Un om deosebit cum rar am intâlnit în viaţă cum probabil rar voi întâlni. Foarte bun sfătuitor, îndrumător, ajutător, răbdător. Cu drag îmi voi aduce aminte de toate întâmplările petrecute împreună.

Ana Constantin şi echipa Grampet.”

„Mulţumesc pentru tot! Dumnezeu să aibă grijă de dumneavoastră!

Valerica”

Cartea de condoleanţe dedicată generalului Dorin Ioniţă nu este doar un registru al durerii, ci o arhivă a respectului. Fiecare mesaj confirmă acelaşi adevăr: România pierde nu doar un militar de elită, ci un om care a marcat vieţile celor din jur prin profesionalism, demnitate şi umanitate.

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