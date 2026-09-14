Un mire a murit în drum spre propria nuntă. Era în mașina condusă de cavalerul de onoare

Un mire a murit în drum spre propria nuntă. Era în mașina condusă de cavalerul de onoare
Jordan Kinard/ sursa foto: Facebook Jordan Kinard
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Un agent imobiliar în vârstă de 35 de ani a murit chiar în ziua în care trebuia să ajungă în fața altarului cu aleasa inimii. El se afla pe o stradă din Belgia, alături de cavalerul de onoare. În urma accidentului rutier, medicii nu i-au mai putut salva viața.

Jordan Kinard, originar din Belgia, urma să meargă la ceremonia religioasă, acolo unde trebuia să se căsătorească cu partenera lui. Numai că destinul a avut alte planuri pentru ei. În drum spre biserică, era în mașină alături de cavalerul său de onoare, care conducea autoturismul.

Aceștia au făcut accident pe strada Jules Philippe din Libin, în jurul orei 13.30. Vehiculul a derapat și a ieșit de pe șosea, într-o zonă împădurită. Autoritățile au ajuns la fața locului, însă nu l-au mai putut salva.

Un mire a murit în drum spre propria nuntă

Mașina în care se afla Jordan Kinard a derapat și a ieșit de pe șosea. Au ajuns într-o zonă împădurită situată între Ochamps (Libin) și Recogne (Libramont-Chevigny). Pompierii din Neufchâteau și Libramont au ajuns rapid la locul accidentului, însă în ciuda eforturilor depuse, nu au mai putut face nimic pentru el, astfel că au declarat decesul.

Pe de altă parte, șoferul autoturismului, care era cavalerul său de onoare și, totodată, fratele partenerei lui Jordan, a supraviețuit. El a fost transportat la spital cu răni grave. De asemenea, niciun alt vehicul nu a fost implicat în accident, iar în acest moment, autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-au produs incidentul.

Vestea tragediei a îndoliat apropiații mirelui

Apropiații lui Jordan s-au arătat șocați de ce s-a întâmplat. El era cunoscut în comunitate drept un om sincer, la locul lui și muncitor. În anul 2022, bărbatul a deschis agenția imobiliară cu partenera lui. De asemenea, era foarte implicat în societate. A susținut tinerii fotbaliști și a fost sponsor al unui festival important. În plus, un prieten a rememorat un moment emoționant care s-a produs cu doar o zi înainte de tragedie.

„E atât de greu de înțeles. Acum nici 24 de ore, mi-ați transmis sincerele condoleanțe după pierderea socrului meu. Și astăzi este rândul meu să vă spun rămas bun. Viața poate fi teribil de nedreaptă”, a spus un apropiat.

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