Cine este Alina Șerban, regizoarea care a fost premiată la Veneția. Povestea din spatele filmului „Eu contez”

Alina Șerban a câștigat Premiul publicului la cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția pentru filmul său de debut, „Eu contez”. Producția, realizată în limbile română și romani, urmărește povestea unei tinere care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut și să își înce apă viața pe cont propriu.

Distincția primită la Veneția vine după o perioadă în care Alina Șerban s-a făcut remarcată prin proiecte artistice care abordează teme precum identitatea, discriminarea și condiția comunității rome.

Prin „Eu contez”, regizoarea transformă aceste teme într-o poveste cinematografică despre maturizare, familie și lupta pentru un loc într-o societate în care ș ansele nu sunt întotdeauna egale.

„Eu contez”, debutul regizoral care a ajuns la Veneția

Filmul urmărește parcursul Rebecăi, o tânără care se apropie de momentul în care trebuie să părăsească centrul de plasament în care și-a petrecut copilăria. Pentru ea, ieșirea din sistem înseamnă începutul unei etape complet noi, în care trebuie să învețe să se descurce singură și să își construiască propriul drum .

Tânăra speră că va putea găsi stabilitate alături de tatăl său, care tocmai a fost eliberat din închisoare. Realitatea pe care o descoperă după plecarea din centrul de plasament este însă mult mai complicată decât și-ar fi imaginat.

Povestea Rebecăi devine astfel și o perspectivă asupra dificultăților întâmpinate de tinerii care ies din sistemul de protecție și sunt nevoiți să facă rapid tranziția către viața de adult. În cazul personajului principal, peste aceste probleme se suprapun și prejudecățile și discriminarea cu care se confruntă în calitate de t ânără romă.

Alina Șerban, pe scena festivalului de la Veneția

Succesul filmului a fost marcat de un moment important pentru Alina Șerban.În urma reacției publicului de la Veneția, regizoarea a fost chemată pe scenă pentru a primi Premiul publicului, reprezentat de Leul înaripat al Veneției, realizat într-un finisaj negru lucios și așezat pe o bază dreptunghiulară.

Alături de ea s-a aflat producătoarea Ada Solomon. Momentul a oferit regizoarei ocazia de a vorbi despre mesajul pe care îl po artă filmul.

Alina Șerban a pus accent pe situația comunității rome din Europa și pe necesitatea ca oamenii să beneficieze de aceleași oportunități, indiferent de originea lor sau de mediul din care provin.

În discursul său, regizoarea a atras atenția asupra faptului că romii reprezintă cea mai numeroasă minoritate de pe continent, dar și una dintre comunitățile care se confruntă în continuare cu un nivel ridicat de discriminare.

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