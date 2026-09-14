Copilul are laptop pentru școală, dar tentațiile sunt la un click distanță! Cum îl ajuți să rămână concentrat

Tabletele și computerele au devenit pentru mulți elevi aproape la fel de importante ca manualele și caietele. Copiii citesc, scriu eseuri, rezolvă probleme de matematică și fac proiecte pe aceleași dispozitive pe care se află însă jocurile, rețelele sociale și întregul internet. Pentru părinți apare astfel o problemă dificilă: cum îl ajuți pe copil să rămână concentrat asupra temelor fără să transformi fiecare seară într-o luptă pentru controlul ecranului? Specialiștii citați de Associated Press recomandă o combinație între setările tehnice ale dispozitivelor, reguli clare, organizarea timpului și, mai ales, dezvoltarea capacității copilului de a-și gestiona singur atenția.

Același calculator pentru teme, jocuri și internet

Pe măsură ce ecranele ocupă un loc tot mai important în activitatea școlară, părinții caută soluții prin care să-i ajute pe copii să rămână concentrați în mijlocul numeroaselor distrageri digitale.

Tabletele și computerele au devenit instrumente școlare esențiale pentru mulți elevi. Problema este că aceleași dispozitive pe care copiii le folosesc pentru a citi texte, a scrie eseuri, a rezolva probleme de matematică sau a documenta un proiect de istorie le oferă și acces la jocuri, rețele sociale și navigarea pe internet.

Pentru părinți poate fi dificil să găsească metoda potrivită prin care copiii să rămână concentrați atunci când folosesc aceste dispozitive. Situația devine și mai complicată în cazul computerelor sau tabletelor administrate de școală, unde părinții pot avea un control limitat asupra setărilor și restricțiilor.

Printre soluții se numără folosirea instrumentelor deja integrate în dispozitive, stabilirea unor rutine și introducerea unor tehnici de gestionare a timpului.

Dispozitiv personal sau calculator primit de la școală? Diferența este importantă

Strategia aleasă de părinți poate depinde foarte mult de tipul dispozitivului folosit de copil. În cazul tabletelor și computerelor personale, părinții au un control mai mare. Pot opri notificările unor programe, bloca anumite site-uri sau chiar elimina complet aplicațiile care distrag atenția.

Dispozitivele oferite de școală vin însă adesea cu programe și aplicații preinstalate, iar setările lor pot fi administrate direct de instituția de învățământ.

Părinții pot discuta cu reprezentanții școlii pentru a afla ce controale și restricții sunt deja activate și ce opțiuni au familiile preocupate de timpul petrecut în fața ecranului. De asemenea, pot întreba dacă anumite teme sau exerciții pot fi realizate pe hârtie.

Eliminarea completă a tehnologiei vine însă cu propriile dezavantaje. Unele instrumente digitale oferă instruire personalizată și îi ajută pe elevi să dobândească abilități tehnologice care sunt cerute din ce în ce mai mult pe piața muncii.

Unele școli blochează accesul copiilor pe timpul nopții

Există și școli care le oferă părinților instrumente suplimentare pentru supravegherea și administrarea dispozitivelor în afara orelor de curs.

De exemplu, Battle Ground Public Schools din statul Washington a introdus anul trecut restricții de conectare pe timpul nopții pentru elevii de școală primară și gimnazială care folosesc Chromebook-uri oferite de școală. Pentru anumite familii sunt permise și excepții.

Măsura a fost luată după ce părinții și-au exprimat îngrijorarea privind folosirea dispozitivelor până târziu în noapte și efectele pe care acest obicei le-ar putea avea asupra somnului copiilor.

Opriți notificările care îi scot pe copii din ritmul temelor

Elevii pot fi distrași foarte ușor de notificările trimise de aplicații, mesaje și alte servicii. Una dintre cele mai simple metode pentru reducerea acestor întreruperi este activarea unui fel de semn digital „Nu deranjați”.

Dispozitivele Apple, inclusiv MacBook-urile, au moduri de concentrare care permit oprirea anumitor notificări, apeluri și mesaje sau chiar a tuturor acestora. „Do Not Disturb” este unul dintre modurile prestabilite, iar utilizatorii își pot crea și propriile variante.

Dispozitivele Android au o funcție separată „Do Not Disturb”, care îndeplinește un rol asemănător. Există și un mod de concentrare disponibil prin secțiunea Digital Wellbeing din setări. Acesta poate pune pe pauză anumite aplicații și le poate afișa pictogramele în tonuri de gri, făcându-le mai puțin tentante și mai greu de accesat impulsiv.

Părinții pot limita jocurile și timpul petrecut în anumite aplicații

Atât dispozitivele Apple, cât și cele Android includ instrumente prin care părinții pot controla timpul petrecut în fața ecranului, fie de pe propriul telefon, fie direct pe dispozitivul asociat contului copilului.

În funcție de dispozitiv și de modul în care acesta este configurat, accesul la anumite categorii de aplicații, precum jocurile sau divertismentul, poate fi restricționat. De asemenea, se poate stabili o limită zilnică pentru o anumită aplicație.

Utilizatorii Google pot folosi Family Link pentru administrarea setărilor și limitelor de timp pe dispozitivele Android sau Chromebook ale copiilor. Utilizatorii Apple pot gestiona aceste controale pentru iPhone, iPad sau Mac prin Family Sharing.

Totuși, limitele de timp nu sunt infailibile. În funcție de dispozitiv și de setările activate, copiii pot solicita timp suplimentar sau pot ocoli anumite restricții.

Dacă o anumită setare nu este disponibilă, părinții ar trebui să verifice politica școlii privind dispozitivele sau să întrebe departamentul tehnic al școlii ce opțiuni există.

Uneori cea mai simplă soluție este butonul Delete

Există și o soluție categoric mai puțin sofisticată pentru o aplicație care distrage permanent copilul: ștergerea ei.

Dacă o anumită aplicație îl face constant pe elev să abandoneze temele, eliminarea acesteia de pe dispozitiv înlătură din start tentația de a o deschide.

Setările pot elimina însă numai o parte dintre distrageri. Specialiștii spun că părinții ar trebui să-i învețe pe copii și să-și gestioneze singuri atenția și modul în care folosesc tehnologia.

Nu toți copiii se pot concentra la fel și la aceleași ore

„Fiecare persoană are propriile ritmuri ale atenției”, explică Gloria Mark, profesor emerit la University of California, Irvine și autoarea cărții „Attention Span”.

Specialiștii recomandă părinților să observe perioadele în care copiii sunt cel mai vigilenți și să programeze activitățile care necesită cea mai mare concentrare în acele intervale.

Aceste ritmuri se pot modifica de-a lungul zilei și depind parțial de faptul că o persoană funcționează în mod natural mai bine dimineața sau mai târziu.

Un spațiu liniștit, dedicat studiului, poate fi de asemenea util. La fel de importantă este evitarea folosirii mai multor dispozitive simultan. Trimiterea mesajelor în timp ce copilul citește sau trecerea constantă de la ecranul pe care își face temele la un altul îi poate fragmenta atenția.

Salturile rapide de la o activitate la alta afectează învățarea

Pentru ca informația să fie învățată și reținută, spune Gloria Mark, elevii trebuie să interacționeze activ cu materialul și să evite întreruperile frecvente.

„Așadar, schimbările rapide ale atenției nu favorizează învățarea și reținerea informațiilor”, explică specialista.

Conștientizarea propriului comportament poate face o diferență importantă.

„Când oamenii devin mai conștienți de ceea ce fac, pot deveni și mai intenționați. Iar când acționezi mai intenționat, îți poți face un plan”, spune Gloria Mark.

Stabilirea unor obiective și recompensarea îndeplinirii lor îi poate ajuta, de asemenea, pe copii să rămână concentrați asupra sarcinilor.

Temele nu ar trebui lăsate până târziu în noapte

Specialiștii recomandă ca elevii să înceapă temele cât mai devreme posibil, după ce au avut totuși puțin timp să se relaxeze și să se desprindă de ziua petrecută la școală.

Amânarea temelor până foarte târziu poate ajunge să interfereze cu somnul.

Scopul nu ar trebui să fie eliminarea absolută a tuturor distragerilor și nici supravegherea fiecărei mișcări făcute de copil.

Gloria Mark spune că părinții îi pot ajuta mai degrabă pe copii să înțeleagă când și în ce condiții se concentrează cel mai bine, iar apoi să dezvolte strategii prin care să rămână implicați într-o singură activitate.

Părinții nu trebuie să se transforme în „părinți-elicopter”, care planează permanent deasupra copiilor și le urmăresc fiecare gest. Rolul lor este să-i ajute să înțeleagă de ce concentrarea este importantă și să învețe, treptat, să rămână cu atenția asupra unui singur lucru.

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