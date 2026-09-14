Ce scrie în certificatul de deces al lui Costeluș de la Clejani? De ce a murit

Costeluș de la Clejani a murit la 44 de ani. Acesta a fost condus sâmbătă, 12 septembrie, pe ultimul drum. Familia și apropiații trec cu greu peste pierderea tiktokerului, cu atât mai mult că ies la suprafață noi detalii despre cauza decesului.

Costeluș de la Clejani se afla internat la spital din cauza unei infecții la picior. El a fost supus la două intervenții, însă infecția s-a răspândit în întregul organism. În ciuda eforturilor depuse de medici, nu s-a mai putut face nimic pentru tiktoker. Problemele pentru familia lui nu s-au oprit aici.

Frații bărbatului s-au certat cu cei de la INML, pentru că nu au vrut să le dea trupul neînsuflețit în ziua în care trebuia în mod obișnuit. În final, după mai multe scandaluri, Costeluș a fost dus acasă la Clejani, acolo unde cei apropiați i-au adus un ultim omagiu. Înmormântarea a avut loc sâmbătă, 12 septembrie, iar acum certificatul de deces indică prima cauză a decesului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce scrie în certificatul de deces al lui Costeluș de la Clejani

La înmormântarea tiktokerului au fost prezenți o mulțime de oameni. Costeluș a fost condus pe ultimul drum într-un sicriu alb, iar pe drumul către biserică, din boxe a răsunat o melodie dedicată lui. Versurile piesei par să îi spună povestea de viață. La câteva zile de la ceremonia funerară, apar noi detalii legate de cauza decesului.

Potrivit surselor CANCAN.RO, în certificatul de deces al lui Costeluș de la Clejani scrie că a murit din cauza septicemiei, ceea ce confirmă informațiile inițiale. Cu toate acestea, rezultatele autopsiei o să își spună cuvântul. Raportul medical complet, cel care va stabili cu exactitate cauza, va fi gata în aproximativ o lună.

Gestul făcut de apropiații lui Costeluș de la Clejani în ziua înmormântării

Vestea că tiktokerul s-a stins din viață atât de devreme a îndoliat o comunitate întreagă. Cei care l-au cunoscut i-au aprinfs o lumânare, s-au rugat pentru sufletul lui și au depus coroane în semn de respect și recunoștință.

În ziua înmormântării, apropiații au făcut un gest impresionant. Aceștia au așezat fotografii cu Costeluș în parbrizurile mașinilor. Gestul a arătat durerea și regretul pe care l-au simțit cei prezenți la procesiunea tristă.

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