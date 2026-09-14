Harry și Meghan, cu regretul după ei! Ce greșeli din trecut i-ar fi urmărit după întoarcerea în Regatul Unit

Harry și Meghan, cu regretul după ei! Ce greșeli din trecut i-ar fi urmărit după întoarcerea în Regatul Unit
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Harry și Meghan dau înapoi, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prințul Harry și Meghan Markle ar fi început să se întrebe dacă decizia luată în urmă cu șase ani, atunci când și-au mutat viața în Statele Unite și s-au îndepărtat de rolurile lor din Familia Regală, nu a fost una greșită. Potrivit unei surse citate de presa britanică, Ducele și Ducesa de Sussex ar fi fost surprinși de reacțiile întâmpinate după revenirea lor în Marea Britanie și ar avea impresia că relația cu instituția regală a fost afectată mai profund decât anticipaseră. Situația ar fi devenit și mai sensibilă după ce, în această săptămână, a fost transmisă o scrisoare oficială prin care statutul celor doi a fost clarificat în raport cu Casa Regală.

Harry și Meghan ar fi început să se întrebe dacă plecarea în SUA a fost o greșeală

Potrivit Express Uk, prințul Harry și Meghan Markle ar fi îngrijorați că decizia de a-și muta viața în Statele Unite ar fi putut avea consecințe mai serioase decât anticipaseră, potrivit unei surse citate de presa britanică.

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Ducele și Ducesa de Sussex s-ar fi mutat recent din nou în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani. Potrivit relatării, însă, reacția de care ar fi avut parte după revenire i-ar fi surprins.

O sursă citată de publicația Heat susține că Harry și Meghan ar avea „impresia clară că nu sunt doriți aici”, iar această percepție ar fi alimentat îngrijorările celor doi în legătură cu locul pe care îl mai ocupă în raport cu Familia Regală.

Meghan și Harry, sursa-captură social media Meghan Markle

„Încep să-și dea seama că indiscrețiile din trecut ar fi putut provoca daune de durată”

Potrivit aceleiași surse, Harry ar fi din ce în ce mai preocupat de poziția lui și a lui Meghan în cadrul peisajului regal, mai ales după anii marcați de interviuri, dezvăluiri și tensiuni publice cu membrii Familiei Regale.

„Harry este din ce în ce mai îngrijorat în legătură cu locul pe care el și Meghan îl mai au în tabloul regal. Încep să-și dea seama că indiscrețiile lor din trecut ar fi putut provoca daune de durată și se tem că ar putea fi prea târziu pentru a mai îndrepta lucrurile”, a declarat presupusa sursă citată de Heat.

Afirmațiile nu provin direct de la Harry sau Meghan, ci de la o persoană prezentată drept apropiată situației, astfel că trebuie privite în acest context.

Scrisoarea trimisă în numele Regelui Charles ar fi provocat surprindere

Tensiunea ar fi crescut în această săptămână, după ce o scrisoare menită să clarifice statutul lui Harry și Meghan a fost trimisă, în numele Regelui Charles, către echipa cuplului, departamente guvernamentale, oficiali militari și reprezentanți ai Coroanei la nivel local.

Un purtător de cuvânt al Ducilor de Sussex a declarat că cei doi au fost „surprinși” de această comunicare.

Scrisoarea ar fi avut rolul de a delimita mai clar poziția actuală a celor doi după retragerea lor din îndatoririle regale oficiale și după anii petrecuți în afara Marii Britanii.

Regele Charles ar fi știut din timp despre revenirea lor

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, Regele Charles ar fi aflat despre mutarea celor doi cu aproximativ patru zile înainte ca aceasta să devină publică și s-ar fi bucurat de revenirea Ducilor de Sussex în Marea Britanie.

Înainte de transmiterea scrisorii care le clarifica statutul, Regele și fiul său cel mic ar fi avut, de asemenea, contacte telefonice regulate, fiind relatat că cei doi vorbeau aproximativ o dată pe săptămână.

Această apropiere aparentă făcea ca mesajul oficial transmis ulterior să fie și mai surprinzător pentru Harry și Meghan, potrivit relatărilor din presa britanică.

Harry revine în atenția publică prin proiectele sale caritabile

În ciuda incertitudinilor legate de relația sa cu Familia Regală, Harry urmează să revină în spațiul public printr-o serie de evenimente caritabile organizate în Marea Britanie.

Primele sale apariții publice de după revenire au fost deja anunțate, iar Ducele de Sussex urmează să participe la prima ediție a Invictus Spirit Awards, precum și la lansarea programului educațional INSPIRE, asociat proiectului Invictus.

Harry va participa și la WellChild Awards, unul dintre evenimentele sale caritabile preferate și una dintre aparițiile pe care le-a menținut constant de-a lungul anilor, inclusiv în perioada în care relația sa cu Familia Regală a rămas tensionată.

În prezent, rămâne de văzut dacă revenirea în Marea Britanie va marca începutul unei apropieri reale între Harry, Meghan și Familia Regală sau dacă distanța creată în ultimii ani va continua să fie dificil de reparat.

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