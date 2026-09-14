Orașul din România pe care trebuie să-l vezi toamna! Dacă plouă, e și mai frumos: intri direct în lumea lui Bacovia

Sunt orașe pe care vrei să le vezi vara, când terasele sunt pline și zilele par nesfârșite, și sunt orașe cărora toamna le vine pur și simplu mai bine. Bacăul face parte din a doua categorie, iar explicația are un nume: George Bacovia. Fie că prinzi o zi cenușie, cu ploaie măruntă, ceață și frunze ude, fie una dintre acele după-amiezi de octombrie în care soarele aprinde copacii în galben și arămiu, orașul poate fi descoperit urmărind urmele poetului, de la casa memorială și locurile în care îi plăcea să scrie până la parcuri și centrul vechi. Iar dacă ai la dispoziție două sau trei zile, excursia poate continua spre Târgu Ocna, Slănic Moldova, Comănești și Valea Uzului, într-un circuit în care Moldova bacoviană lasă treptat locul uneia dintre cele mai frumoase zone montane ale județului Bacău.

Bacăul lui Bacovia, orașul pe care parcă îl înțelegi mai bine toamna

Există un motiv pentru care Bacăul poate avea un farmec aparte într-o zi mohorâtă de octombrie. George Bacovia a transformat ploaia, frigul, ceața, parcurile pustii, mahalaua, toamna și sentimentul de singurătate în elemente ale unui univers poetic imposibil de confundat, iar orașul în care s-a născut și a trăit păstrează încă locuri legate de biografia sa.

Asta face ca o eventuală ploaie să nu fie neapărat motivul pentru care să amâni excursia. În Bacău, vremea cenușie poate deveni parte din experiență. Iar dacă este soare, orașul câștigă o altă față, cu parcurile colorate, lumina de toamnă și aleile acoperite cu frunze.

Punctul de plecare firesc este Casa Memorială „George Bacovia”, inaugurată la 1 octombrie 1971. Aici sunt păstrate manuscrise, fotografii, mobilier și obiecte care au aparținut poetului și familiei sale, alături de ediții princeps ale unora dintre volumele sale esențiale: „Plumb”, apărut în 1916, „Scântei galbene”, din 1926, „Cu voi”, din 1930, „Comedii în fond”, din 1936, și „Ștanțe burgheze”, din 1946.

Nu este nevoie să fii un cititor pasionat de poezie pentru ca locul să funcționeze. Casa completează imaginea poetului din manuale cu aceea a omului care a locuit, a muncit și a scris aici, într-un Bacău care a intrat apoi, transformat, în literatura română.

Bacovia putea să devină avocat, dar „virusul” literaturii a fost mai puternic

Biografia lui Bacovia are și o latură surprinzătoare pentru cei care îl cunosc aproape exclusiv prin poezie. În 1907, s-a înscris din nou la Facultatea de Drept din Iași, pe care a absolvit-o în 1911, iar timp de aproximativ zece ani a cotizat la Baroul din Bacău, fără să profeseze însă vreodată efectiv ca avocat.

Anii studenției au rămas în memoria sa mai degrabă prin prieteni, poezie, țigări și visurile tinereții decât prin dreptul roman și cel civil.

„Îmi amintesc de ceata prietenilor mei, cu care ne adunam de multe ori într-o bojdeucă din mahalalele Iașilor, pentru a citi versuri, a fuma țigări și a clădi castele, care nu s-au ridicat niciodată, nici măcar în Spania. Mulți dintre cei care au fost odată au dispărut. Ceilalți s-au făcut oameni cumsecade. Au ajuns avocați vestiți sau profesori respectați”, povestea poetul într-o discuție cu I. Valerian.

Dreptul nu a reușit să-l îndepărteze de literatură, iar Bacovia însuși avea să descrie această luptă într-o formulare memorabilă:

„Pe lângă cunoștințele juridice am făcut poezie… Furat de încurajările prietenilor, printre cursurile de drept roman și civil, m-am trezit poet de-a binelea. Literatura de care m-am atins din când în când și-a picurat virusul caracteristic în toate fibrele sufletului, luptând cu succes asupra studiilor mele juridice.”

Funcționar, contabil, bibliotecar și profesor de desen

Viața lui Bacovia a fost mult mai puțin liniară decât ar putea sugera imaginea poetului retras în camera sa. De-a lungul anilor a avut mai multe slujbe, lucrând ca funcționar public în Ministerul Minelor și Petrolului, funcționar și ajutor contabil la Prefectura Bacăului, bibliotecar, dar și profesor suplinitor de desen și caligrafie la Școala Normală de Băieți din Bacău.

A publicat, de asemenea, sub diferite pseudonime, între care V. George, G. Andoni, Bob, Vag și Geo Vas. Inclusiv alegerea numelui literar „Bacovia” are propria poveste.

„Numele de Bacovia eu l-am luat din dicționarul lui Hasdeu, cum cred că va fi făcut și Arghezi în legătură cu râul Argeșului”, mărturisea poetul.

Toate aceste amănunte fac traseul prin Bacău mai interesant, pentru că în spatele autorului aproape mitologic al „Plumbului” apare un om care a încercat profesii diferite, a trecut prin instituțiile orașului, a frecventat cafenelele și cârciumile și și-a căutat permanent locul.

Salcia sub care Bacovia își șlefuia poeziile

Bacovia prefera să scrie și în mijlocul naturii, iar unul dintre locurile sale de suflet era Parcul Trandafirilor din Bacău. Sub o salcie devenită celebră, poetul lucra la versuri și revenea asupra lor, nemulțumit de multe ori de forma inițială, până când considera că poemele ajunseseră acolo unde își dorea.

Există aici imaginea perfectă pentru Bacăul de toamnă: un poet sub o salcie, un parc care începe să se golească, frunze căzute și un text rescris până la forma finală. Orașul lui Bacovia nu trebuie căutat neapărat într-un singur monument, pentru că se dezvăluie mai bine atunci când îl parcurgi încet.

În tinerețe, poetului îi plăcea și o viață ceva mai puțin solemnă decât cea pe care am putea-o presupune din fotografiile sale. Frecventa cafenelele, tavernele, cârciumile și mustăriile și îi plăcea vinul.

„De vină e și regiunea în care m-am născut, viile de la Bacău având renumele lor”, spunea Bacovia.

Parcul Cancicov, unul dintre cele mai frumoase locuri ale Bacăului în octombrie

Un traseu de toamnă prin oraș trebuie să ajungă și în Parcul Mircea Cancicov, unul dintre cele mai mari și mai cunoscute spații verzi ale Bacăului. Întins pe aproximativ 25 de hectare, parcul găzduiește și o galerie de busturi dedicate unor mari personalități culturale românești, printre care Mihai Eminescu, Ion Creangă, Alecu Russo, Mihail Kogălniceanu și Costache Negri.

Toamna este probabil momentul în care Cancicov își arată cel mai bine potențialul pentru o plimbare lungă: arborii bătrâni, covorul de frunze și lumina joasă a după-amiezii pot transforma parcul într-un decor care se potrivește aproape firesc unei excursii construite în jurul lui Bacovia.

Bacăul contemporan aduce însă și contraste interesante. Prin oraș pot fi descoperite picturile murale realizate în cadrul proiectului ZidArt, iar una dintre lucrări poartă chiar numele „Cu voi”, asemenea volumului publicat de Bacovia în 1930.

Dincolo de Bacovia există un Bacău medieval

Ar fi însă păcat ca excursia să se limiteze la poet, pentru că orașul păstrează un strat istoric mult mai vechi. Biserica Precista și ruinele Curții Domnești ne duc în Bacăul sfârșitului de secol XV și în lumea Moldovei lui Ștefan cel Mare.

Biserica Precista a fost ridicată de Alexandru, fiul lui Ștefan cel Mare, iar împreună cu vestigiile Curții Domnești și ale turnului-locuință formează nucleul unuia dintre cele mai importante ansambluri medievale ale orașului.

Este locul care amintește că istoria Bacăului nu începe nici cu industrializarea și nici cu Bacovia. În spatele orașului modern există o așezare medievală care a avut legături directe cu familia marelui domnitor moldovean.

Ce faci dacă începe să plouă? În Bacău, tocmai atunci intri în atmosferă

O zi ploioasă nu strică programul, pentru că pe lângă Casa Memorială „George Bacovia” există și alte variante la interior. Casa Memorială „Nicu Enea” este dedicată pictorului băcăuan, iar colecțiile de artă ale orașului pot completa traseul cultural.

Vivariul este o altă variantă, mai ales pentru cei care călătoresc cu copii. În cazul muzeelor, este recomandată verificarea programului înainte de vizită, mai ales dacă excursia este programată într-o zi de luni sau în afara sezonului turistic.

Tocmai acesta este avantajul Bacăului toamna: dacă iese soarele, mergi în parcuri și pe străzi, iar dacă începe ploaia, nu ai senzația că vremea ți-a distrus excursia. În orașul lui Bacovia, ploaia intră aproape firesc în poveste.

Lacurile Bacăului, surpriza de la marginea orașului

Mai puțin cunoscută turiștilor este componenta naturală a zonei. Lacurile Bacău I și II, Gârleni și Racova se numără printre zonele de interes pentru natură, agrement și pescuit, iar lacul Bacău II poate fi o oprire foarte bună pentru cei interesați de fotografie și observarea păsărilor.

Este o schimbare de decor binevenită după centrul orașului: de la case memoriale, poezie și monumente medievale ajungi într-un spațiu dominat de apă, stuf și păsări, care capătă la rândul său o atmosferă aparte în lumina de toamnă.

Adevărata excursie începe însă când pleci pe Valea Trotușului

Dacă ai la dispoziție două sau trei zile și mașină, Bacăul poate deveni punctul de plecare pentru un circuit mult mai spectaculos. Direcția pe care merită să mergi este Valea Trotușului, pentru că poți lega într-un singur traseu Târgu Ocna, Slănic Moldova, Comănești, Dărmănești și Valea Uzului.

Prima oprire importantă este Târgu Ocna, unde principalul obiectiv este Salina. În subteran se află și Biserica „Sfânta Varvara”, iar în apropiere poate fi vizitată Mănăstirea Măgura Ocnei. Este o combinație potrivită pentru toamnă, pentru că o parte importantă a zilei poate fi petrecută la interior indiferent de vreme.

De la Târgu Ocna, drumul continuă firesc spre Slănic Moldova.

Slănic Moldova, una dintre cele mai frumoase escapade de toamnă din zonă

Dacă Bacăul funcționează toamna prin atmosfera bacoviană, Slănic Moldova funcționează prin culoare. Pădurile din jurul stațiunii se schimbă spectaculos în septembrie și octombrie, iar promenadele, izvoarele minerale, vilele și munții care închid valea fac ca măcar o jumătate de zi petrecută aici să merite.

Este și unul dintre acele locuri unde nu ai nevoie de un program încărcat. Poți merge pur și simplu prin stațiune, pe lângă izvoare și prin pădure, oprindu-te acolo unde peisajul merită.

Într-un singur weekend obții astfel două toamne complet diferite: una melancolică și literară în Bacăul lui Bacovia și una montană, intens colorată, la Slănic Moldova.

Comănești, Dărmănești și Valea Uzului pentru a treia zi

Dacă excursia se prelungește, traseul poate continua către Comănești, unde Palatul Ghika este unul dintre reperele arhitecturale importante ale zonei, apoi spre Dărmănești și Valea Uzului.

Aici peisajul devine predominant montan, iar lacul de acumulare, pădurile și drumul prin vale fac zona foarte potrivită pentru octombrie. Este genul de traseu în care deplasarea dintre obiective devine ea însăși parte din excursie, tocmai datorită culorilor de toamnă.

Castelul Roșu și parcul de la Hemeiuș, pentru o excursie mai scurtă

Dacă nu vrei să te îndepărtezi atât de mult de Bacău, există o variantă mult mai apropiată: Hemeiuș, unde se află Parcul Dendrologic și Castelul Roșu.

Parcul este o alegere firească pentru toamnă, iar excursia poate fi făcută fără să sacrifici o zi întreagă. În aceeași parte a județului poate fi explorată și zona Racova, legată de numele naturalistului Ion Borcea, precum și o serie de biserici vechi din lemn.

Este alternativa potrivită pentru cei care vor un weekend liniștit și nu vor să alerge după obiective de dimineața până seara.

Cum poți face Bacăul într-un weekend de toamnă

Prima zi merită rezervată aproape integral Bacăului lui Bacovia. Începi cu Casa Memorială „George Bacovia”, continui prin centrul orașului și spre teatrul care îi poartă numele, cauți locurile care păstrează memoria poetului, apoi mergi către Biserica Precista și Curtea Domnească și închei după-amiaza în Parcul Cancicov. Dacă plouă, nu ai pierdut ziua; dacă prinzi soare printre frunzele galbene, ai câștigat o altă versiune a aceluiași oraș.

A doua zi poate deveni un traseu Bacău – Târgu Ocna – Slănic Moldova, cu Salina în prima parte a zilei și stațiunea montană după-amiaza. Pentru un weekend de trei zile, ultima zi poate continua pe direcția Comănești – Dărmănești – Valea Uzului.

Bacăul nu este orașul în care vii pentru o singură clădire spectaculoasă și pleci după ce ai făcut fotografia obligatorie. Farmecul său de toamnă stă tocmai în atmosferă, în povestea lui Bacovia și în contrastul dintre orașul poetului, Moldova medievală și munții spre care poți pleca a doua zi. Iar dacă începe să plouă, poți spune că ai nimerit chiar vremea potrivită.

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