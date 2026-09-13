Roxana Ciuhulescu, mesaj sfâșietor după ce și-a înmormântat mama: ”A fost cea mai dureroasă săptămână din viața mea”

Roxana Ciuhulescu, mesaj sfâșietor după ce și-a înmormântat mama: ”A fost cea mai dureroasă săptămână din viața mea”
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Momente grele pentru Roxana Ciuhulescu! Astăzi, 13 septembrie, vedeta și-a condus mama pe ultimul drum. Femeia s-a stins din viață după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Deși se pregătea pentru acest moment de ceva timp, Roxana Ciuhulescu a fost sfâșiată de durere. Aceasta a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Roxana Ciuhulescu și-a pierdut mama după o perioadă în care femeia s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. În 2025, mama vedetei a fost diagnosticată cu cancer pulmonar, iar lupta cu boala a fost una lungă și extrem de dificilă.

Roxana Ciuhulescu și-a luat adio de la mama ei

Roxana Ciuhulescu și-a condus astăzi mama pe ultimul drum. Despărțirea de cea care i-a dat viață a fost extrem de dureroasă, iar vedeta a mărturisit că aceasta a fost cea mai grea săptămână din viața ei. De asemenea, aceasta a mai mărturisit că nu este încă pregătită să trăiască fără mama ei, iar dorul de ea o va măcina.

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„A fost, de departe, cea mai dureroasă săptămână din viața mea. Mama mea s-a stins la 72 de ani, după lupta cu o boală nemiloasă. Știam că acest moment va veni, diagnosticul și stadiul bolii anticipau despărțirea și totuși am înțeles că pentru plecarea mamei nu ești niciodată pregătit. (…)

Astăzi am sufletul zob și probabil vor rămâne în el piese care nu-și vor mai găsi locul niciodată. Dar viața merge înainte, cu bune și cu rele, cu lacrimi, cu dor și cu amintiri. Iar eu voi merge mai departe purtând-o pe mama cu mine. În tot ceea ce sunt.

Vă mulțumesc din inimă pentru că nu m-ați lăsat singură cu durerea mea. Mă înclin. Iar ție, mamă… drum lin. Dorul de tine abia începe”, a scris Roxana Ciuhulescu, în mediul online.

Roxana Ciuhulescu și mama ei /Foto: Instagram

Deși a avut parte astăzi de cea mai grea zi din viața ei, Roxana Ciuhulescu a putut să treacă prin toate datorită tuturor celor care i-au fost alături. Oamenii dragi, unii pe care nu îi mai văzuse de mult timp, s-au mobilizat și au fost alături de ea. Astfel, deși ocazia a fost una tristă, vedeta a realizat cât de norocoasă este de fapt.

„În mijlocul acestei dureri imense, am redescoperit însă cât de norocoasă sunt. Am fost înconjurată de oameni dragi, de prieteni și colegi care au venit în valuri să-mi fie alături. Am primit îmbrățișări care au însemnat enorm. Prieteni au venit de la sute de kilometri pentru a fi lângă mine, iar alții, pe care nu îi mai văzusem de ani de zile, au simțit pur și simplu să-mi fie aproape în aceste momente.

Am trăit și ore de teamă, când fratele meu, cumnata și nepoțica mea au rămas blocați din cauza furtunii și a unui zbor anulat. Au reușit, însă, să ajungă cu doar câteva ore înainte de înmormântare, astfel încât să fim împreună și să o conducem pe mama pe ultimul drum”, a mai scris vedeta.

 

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Foto: Instagram

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