Nick Rădoi a încercat să o salveze pe Mădălina Apostol. Motivul real pentru care a trimis-o în România pentru tratament

Nick Rădoi a încercat să o salveze pe Mădălina Apostol. Motivul real pentru care a trimis-o în România pentru tratament
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Mădălina Apostol s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani. A decis să își pună capăt zilelor, după o lungă luptă cu depresia. Se pare că șatena se confrunta cu această afecțiune de ani de zile și avusese mai multe tentative de suicid. Nick Rădoi a dat toate detaliile despre boala partenerei sale. Chiar în urmă cu doar câteva luni, Mădălina fusese adusă în România pentru a beneficia de tratament psihiatric specializat în limba sa maternă.

Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 2:00. Aceasta a recurs la un gest necugetat și a decis să își pună capăt zilelor. Totul a venit pe fondul unei crize de depresie. Acum, Mădălina urmează să fie condusă pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc în București, joi, 17 septembrie.

Mădălina Apostol, măcinată de depresie

Decesul Mădălinei Apostol a surprins pe toată lumea. Însă se pare că aceasta nu se afla la prima tentativă de suicid. Acum, Nick Rădoi a dezvăluit problemele cu care partenera sa se confrunta de ceva timp. Potrivit declarațiilor făcute de acesta, Mădălina se lupta cu depresia de ani de zile și beneficia de tratament în acest sens.

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Mai mult, Mădălina Apostol chiar fusese adusă în România în urmă cu doar câteva luni tocmai pentru a primi tratament psihiatric specializat în limba sa maternă.

„Am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru a o ajuta să lupte cu boala și să depășească momentele de criză. În timpul tentativelor anterioare de a-și lua viața, am reușit să intervenim și să o salvăm. Din păcate, starea ei psihică s-a agravat, în ciuda iubirii, grijii și susținerii de care a fost înconjurată.

În urmă cu câteva luni, a fost dusă în România pentru a beneficia de tratament psihiatric specializat în limba sa maternă. Am considerat că era foarte important ca ea să poată comunica cu medicii și să-și exprime gândurile în propria limbă, nu într-o limbă străină”, a scris Nick Rădoi, pe Facebook.

Mădălina Apostol și Nick Rădoi /Foto: Facebook

De asemenea, Nick Rădoi a mai mărturisit că partenera sa urma un tratament, iar pentru o perioadă a părut că situația ei evoluează pozitiv. Milionarul a mai spus că fiecare tentativă de suicid a venit în timpul crizelor puternice, atunci când aceasta își pierdea discernământul. Iar atunci când își revenea spunea că regretă amarnic faptul că a încercat să își ia viața.

„Urma tratamentul, iar pentru o perioadă lucrurile păreau să evolueze spre bine. Din nefericire, o nouă criză severă a împins-o spre acest gest tragic. Boala de care suferea îi afecta profund gândirea și discernământul în momentele de criză, ducând-o la limite greu de înțeles. După tentativele anterioare, atunci când își revenea, spunea că îi pare rău și că regreta profund ceea ce încercase să facă”, a mai spus Nick Rădoi.

 

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Foto: Facebook

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