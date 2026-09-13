Motivul pentru care Nick Rădoi nu a trecut-o pe Mădălina Apostol în testament. De ce nu voia să-i dea niciun ban din averea de 30 de milioane de dolari

Motivul pentru care Nick Rădoi nu a trecut-o pe Mădălina Apostol în testament. De ce nu voia să-i dea niciun ban din averea de 30 de milioane de dolari
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Nick Rădoi a luat o decizie importantă în ceea ce privește averea sa în perioada în care se confrunta cu probleme grave de sănătate. Afaceristul, a cărui avere a fost estimată la aproximativ 30 de milioane de dolari, și-a pus la punct testamentul după ce a primit diagnosticul de cancer. Printre persoanele care nu figurau în planurile sale succesorale se afla și Mădălina Apostol.

Vestea morții Mădălinei Apostol a căzut ca un trăsnet peste cei care au cunoscut-o și au iubit-o. Fosta vedetă s-a stins în noaptea de sâmbătă spre duminică, după o perioadă în care a ales să se retragă tot mai mult din lumina reflectoarelor și din viața mondenă. Nick Rădoi, bărbatul alături de care Mădălina a trăit o poveste de dragoste, a confirmat pentru CANCAN tragicul deces.

Nick Rădoi nu și-a trecut fosta iubită în testament

Povestea testamentului lui Nick Rădoi a ieșit la iveală în urmă cu aproximativ doi ani, într-o perioadă în care acesta trecea printr-un moment delicat din viața sa. În vara anului 2023, omul de afaceri a aflat că suferă de cancer la colon. Descoperirea a fost făcută într-un context neașteptat, după ce medicii au intervenit chirurgical pentru o problemă care, inițial, nu avea legătură cu diagnosticul oncologic.

În timpul operației de apendicită, medicii au descoperit o tumoră de aproximativ nouă centimetri. La acel moment, Nick Rădoi avea 62 de ani, iar vestea avea să îi schimbe radical prioritățile. A urmat o perioadă dificilă, cu tratamente și recuperare, însă, pe măsură ce starea sa de sănătate s-a îmbunătățit, afaceristul a început să ia și decizii importante legate de viitor.

Nick Rădoi și Mădălina/Sursa foto: Facebook

Una dintre acestea a fost întocmirea testamentului. La aproximativ un an de la momentul în care fusese diagnosticat cu cancer, Nick Rădoi a făcut public faptul că documentul fusese deja pregătit. Testamentul era unul privat și stabilea modul în care urma să fie împărțită averea pe care o construise de-a lungul anilor.

Potrivit informațiilor făcute publice la acel moment, copiii și nepoții săi urmau să fie principalii beneficiari ai averii. Afaceristul nu intenționa ca bunurile și banii să ajungă la alte persoane din afara familiei, iar Mădălina Apostol nu era inclusă printre cei care urmau să moștenească averea.

​„Testamentul meu e făcut, e privat, făcut așa cum trebuie să fie! Sunt foarte fericit să am casa plină de nepoţi. Îi iubesc ca pe ochii din cap şi, bineînţeles că tot ce am eu nu se pune problema să las altcuiva, decât lor. Ar vrea ea să fie acolo”, a transmis Nick Rădoi, în urmă cu doi ani, potrivit Click.

VEZI ȘI: Nick Rădoi dezvăluie în ce condiții ar putea s-o ierte pe Mădălina Apostol! „Ar fi posibilă o împăcare dacă ar renunța la videochat!”

Mădălina, iubita lui Nick Rădoi, îl acuză pe milionar de zgârcenie: ”Când i-am cerut bani, mi-a zis că nu e problema lui!”

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