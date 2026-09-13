Ce videoclip a postat Mara Bănică cu Mădălina Apostol. Cum apare iubita lui Nick Rădoi în imagini: ”3 prunci au rămas fără mamă”

Vestea morții Mădălinei Apostol a venit ca un șoc pentru toți cei care au cunoscut-o. Nimeni nu se aștepta ca aceasta să se stingă din viață la vârsta de doar 40 de ani. După ce anunțul decesului a fost făcut public, mesajele de condoleanțe au curs în mediul online. Printre cei care au reacționat s-a numărat și Mara Bănică, o apropiată a cuplului format din Mădălina Apostol și Nick Rădoi. Bruneta a distribuit în mediul online un mesaj emoționant.

Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 02:00. Se pare că în ultima perioadă aceasta se confrunta cu depresia și chiar fusese internată într-un centru psihiatric (Vezi mai multe detalii AICI). Din păcate, fosta vedetă a pierdut lupta cu depresia și a decis să își pună capăt zilelor.

„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi pentru CANCAN.RO.

Mara Bănică, mesaj emoționant în memoria Mădălinei Apostol

Vestea morții Mădălinei Apostol a venit ca un șoc pentru cei care au cunoscut-o și au apreciat-o. Mara Bănică, apropiată a cuplului format din Mădălina Apostol și Nick Rădoi, a fost șocată de cele întâmplate. Jurnalista a postat în mediul online un clip dintr-o vacanță pe care a petrecut-o alături de cei doi.

În imagini, Mădălina Apostol apare bine dispusă, cu zâmbetul pe buze, iar Mara Bănică o laudă pentru calitățile sale de gospodină. De asemenea, jurnalista a precizat că așa vrea să o țină minte pe partenera lui Nick Rădoi și a transmis un mesaj emoționant în memoria acesteia.

„S-a stins Mădălina Apostol. Dumnezeu să o ierte! Eu așa mi-o amintesc, exact ca în acest filmuleț. Blândă, harnică tare, zâmbind mereu, calmă, iubitoare, grijulie. Să nu mai râdeți niciodată, niciunul, de depresie. Trei prunci au rămas fără mamă. Doamne, ce e viața asta…”, a fost mesajul transmis de Mara Bănică.

Mădălina Apostol urmează să fie condusă acum pe ultimul drum. Cei care au cunoscut-o îi pot aduce un ultim omagiu începând de marți, 15 septembrie. Trupul neînsuflețit va fi depus la Cimitirul Privat „Eternitatea”, situat pe Bulevardul Metalurgiei nr. 65-67, în Sectorul 4 al Capitalei. Iar înmormântarea Mădălinei Apostol va avea loc joi, 17 septembrie.

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Foto: Facebook