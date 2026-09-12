Andra Volos a spart pușculița pentru nuntă! Sandalele de mireasă costă cât o mașină second-hand

Andra Voloș
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Andra Voloș numără ultimele zile până când va îmbrăca rochia de mireasă și va păși glorioasă spre altar la brațul celebrului manelist Robert Lele. Șatena deja le-a arătat fanilor în ce se va îmbrăca în ziua cea mare, iar aceștia n-au putut să nu remarce că încălțările alese costă mai mult decât o mașină second-hand.

În momentul în care cutia cu sandale i-a ajuns la ușă, Andra Voloș a fost în culmea fericirii. Vedeta nici n-a mai stat pe gânduri și a vrut să le arate imediat fanilor ce și-a ales pentru nunta cu Robert Lele. Și nu vorbim despre niște sandale oarecare, ci despre o pereche care vine la pachet cu un preț pe măsură.

Andra Volos a spart pușculița pentru nuntă!

Soția lui Robert Lele nu s-a uitat deloc la bani când și-a ales încălțările. Andra urmează să schimbe mai multe rochii și mai multe perechi de pantofi în ziua nunții, însă sandalele proaspăt primite au atras deja toate privirile. Albe, elegante, cu barete fine și un toc nu foarte înalt, acestea au fost alese să completeze ținuta de mireasă și, cel mai probabil, să reziste unei nopți întregi de petrecere.

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Aici vine partea care face toți banii. Sau, mai bine spus, îi cheltuiește! O pereche de sandale precum cea aleasă de Andra Voloș ajunge să coste între 990 și 1.150 de euro. Adică peste 1.000 de euro pentru o pereche de încălțări pe care mireasa le va purta la marele eveniment.

Sandalele pe care Andra Voloș le va purta la nunta

Sandalele pe care Andra Voloș le va purta la nunta

Pentru mulți români, suma este mai mare decât un salariu încasat într-o lună. În timp ce unii își calculează fiecare cheltuială înainte de următorul salariu, Andra și-a completat ținuta de mireasă cu sandale care pot ajunge la o mică avere. Iar dacă acestea sunt doar una dintre perechile pregătite pentru nuntă, este clar că șatena nu a pornit la cumpărături cu gândul să facă economie.

Robert Lele pregătește o nuntă pe măsură

Nunta Andrei Voloș și a lui Robert Lele trebuia să aibă loc mai devreme, însă cei doi au fost nevoiți să-și amâne cununia. Acum, data este stabilită: 22 septembrie.

Și, dacă mireasa a dat peste 1.000 de euro pe o singură pereche de sandale, nici partea muzicală nu putea fi lăsată mai prejos. Robert Lele i-a îndeplinit Andrei cea mai mare dorință: artista Andra va cânta la nuntă.bLa petrecere va fi prezent și Florin Salam, iar Lele a făcut deja anunțul în mediul online.

„Pe 22 septembrie vine cea mai frumoasă nuntă… nunta noastră! Eu și soția mea vă așteptăm cu toată dragostea, iar bineînțeles că nu putea lipsi omul pe care îl iubesc cel mai mult: Florin Salam! Vă așteptăm cu drag să trăim împreună o seară de neuitat!”, a anunțat Lele.

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