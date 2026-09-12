Cum arată casa lui Valerie Lungu. Concurenta de la Asia Express 2026 a optat pentru stilul parizian

Cum arată casa influenceriței
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Valerie Lungu trăiește una dintre cele mai importante experiențe din viața sa. Pe lângă participarea la Asia Express, influencerița se bucură și de casa pe care a construit-o împreună cu logodnicul ei, Alex Gîlcă. Cei doi au pornit de la un teren gol și au transformat proprietatea într-o locuință modernă, amenajată după propriile gusturi.

Proiectul a început în 2023, când cuplul a cumpărat terenul. Construcția a durat aproximativ doi ani, iar pe parcurs, concurenta de la Asia Express a împărtășit cu fanii mai multe etape ale lucrării. De la șantier și alegerea finisajelor până la mobilier și decorațiuni, fiecare decizie a contribuit la imaginea locuinței de astăzi.

Cum arată casa Valeriei Lungu și a lodnicului ei, Alex Gîlcă

Casa are două niveluri, camere spațioase și un design dominat de alb, crem și tonuri calde de lemn. Valerie Lungu a explicat că și-a dorit un stil parizian, cu detalii elegante, oglinzi mari și forme rotunjite.

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Holul de la intrare este generos, iar scara către etaj și oglinda supradimensionată completează decorul luminos. Livingul este amenajat cu o canapea modulară, generoasă și curbată, o măsuță din marmură și corpuri de iluminat aurii, cu design sculptural. Bucătăria este deschisă cu sufrageria și zona de dining, iar șemineul și mobilierul deschis la culoare oferă spațiului un aer sofisticat.

Sursa foto: Instagram

La parter se mai află o baie de serviciu și biroul lui Alex. Etajul găzduiește dormitorul matrimonial, două dressinguri separate și o baie spațioasă. Valerie Lungu are și un colț dedicat machiajului, în timp ce camera de oaspeți dispune de propria baie.

În locuință există inclusiv o cameră pregătită pentru un viitor copil, semn că cei doi se gândesc la extinderea familiei, mai ales că s-au logodit în luna iunie în Toscana, într-un cadru de poveste.

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