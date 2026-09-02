Cum arată casa în care s-au mutat Deea Maxer Cataramă și soțul ei. Primele imagini din noua locuință

Deea Maxer Cataramă a reușit să își îndeplinească visul. Aceasta și-a vândut apartamentul, iar în curând se va muta în noua casă. Bruneta și partenerul ei au făcut pasul cel mare, iar acum tot ce mai au de făcut este să pună la punct toate detaliile. Deea Maxer Cataramă a împărtășit cu fanii din mediul online primele imagini din noua locuință.

Deea Maxer Cataramă și Constantin s-au căsătorit civil în această primăvară. După marele eveniment, cei doi și-au dorit să facă și următorul pas și să se mute într-o casă mai mare. Acum și-au îndeplinit dorința, iar vedeta a împărtășit și cu urmăritorii săi primele imagini din noua locuință.

Deea Maxer Cataramă, casă nouă

Cum cei doi au acum o familie mare, de șase persoane, și-au dorit și un spațiu mai generos, în principal pentru copii. Apartamentul în care locuiau nu mai era suficient de încăpător, așa că au început căutările pentru casa perfectă. Au găsit-o, iar recent au început și procesul de mutare.

Momentan, locuința nu este încă mobilată, însă Deea Maxer Cataramă deja a pornit lucrările de amenajare. Aceasta a împărtășit și cu fanii din mediul online câteva imagini din noua locuință și a anunțat că este gata să se apuce de treabă.

„În sfârșit putem spune… Ne mutăm! Am visat la momentul acesta, l-am planificat și acum a devenit realitate. Casa nu este încă gata. E goală, nu are mobilier deloc. Urmează mici renovări, transformarea grădinii, decizii, mobilarea, mici provocări și, sperăm noi, multe momente frumoase. Vrem să vă luăm cu noi în această călătorie, de la primele schimbări până în ziua în care totul va fi gata!”, a scris Deea Maxer Cataramă, pe Instagram.

Deea Maxer Cataramă își dorește ca mutarea să aibă loc cât mai curând, așa că aproape în fiecare zi se află la noua locuință. Se ocupă de tot ce este necesar și speră ca până la finalul lunii septembrie totul să fie gata.

„Mult praf, organizare, curățenie și mâncat pe fugă! Lucrăm cu drag și spor sperând că până la final de septembrie suntem gata cu tot! Între timp începe școala și mai dăm o fugă la munte!”, a mai spus Deea Maxer Cataramă.

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Foto: Instagram