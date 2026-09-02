Tragedie în Caraș-Severin! Doi soți s-au înecat în lacul Secu

Tragedie pe lacul Secu, din Caraș-Severin, unde trupurile neînsuflețite ale unui bărbat și ale unei femei au fost scoase din apă. Cazul a intrat în atenția anchetatorilor, care încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs incidentul. Oamenii legii iau în calcul deja o posibilă explicație pentru cele întâmplate.

Alarma s-a dat după ce un trecător a observat în apă trupul unei femei și a sunat imediat la autorități. Echipajele de intervenție trimise la lacul Secu au recuperat victima și au stabilit că aceasta avea 74 de ani.

Ipoteza luată în calcul de polițiști

Anchetatorii au găsit însă pe mal mai multe obiecte care i-ar fi aparținut și care au ridicat suspiciunea că femeia nu ar fi fost singură în momentul tragediei. În consecință, operațiunea de căutare a fost extinsă.

Scafandrii au verificat zona subacvatică, iar în timpul intervenției au descoperit și trupul unui bărbat, în vârstă de 67 de ani. Polițiștii continuă cercetările pentru a afla ce s-a întâmplat și în ce împrejurări cele două persoane au ajuns în apă.

„Pompierii din cadrul ISU «Semenic» al judeţului Caraş-Severin au fost solicitaţi ieri (marţi, n.r.), prin apel la numărul unic de urgenţă 112, să intervină pentru căutarea şi degajarea unei persoane posibil înecate în apele lacului de acumulare Secu, din apropierea municipiului Reşiţa. La locul indicat s-a deplasat de urgenţă un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reşiţa, dotat cu o barcă de salvare. Pompierii au extras din apă o victimă şi au predat-o autorităţilor competente. Ulterior, la solicitarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, din cauză că exista suspiciunea existenţei unei a doua persoane în apele lacului, a fost trimis la faţa locului şi echipajul de scafandri. În urma acţiunilor de căutare efectuate de scafandri, ipoteza s-a confirmat, fiind găsită şi extrasă o a doua victimă”, a transmis ISU Caraş-Severin.

Concluziile preliminare ale anchetei nu indică existența unor leziuni provocate prin agresiune asupra celor două persoane. Motiv pentru care ipoteza unei crime nu mai este luată în calcul de anchetatori.

În acest moment, cercetările se concentrează asupra unui posibil accident. Una dintre variantele analizate este ca una dintre victime să fi avut o problemă în timp ce se afla în apă, iar cealaltă persoană să fi încercat să intervină pentru a o ajuta. Din nefericire, tentativa de salvare s-ar fi încheiat tragic, ambii soți pierzându-și viața.

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