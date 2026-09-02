Doliu în presă! A murit jurnalistul Dan Vîță

Doliu în presă! A murit jurnalistul Dan Vîță
Dan Vîță a murit la 61 de ani
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Doliu în lumea culturală și jurnalistică din Tecuci, după moartea lui Dan Vîță, jurnalist, poet și referent cultural, care s-a stins din viață miercuri dimineață, 2 septembrie 2026, la vârsta de 60 de ani. Dispariția sa lasă în urmă o activitate de peste trei decenii dedicată presei, literaturii și promovării culturii locale.

Născut pe 23 decembrie 1965, Dan Vîță și-a legat cea mai mare parte a vieții de comunitatea tecuceană. A absolvit Facultatea de Științe ale Comunicării și Relații Publice „Apollonia” din Iași, iar din 2016 a activat ca referent în cadrul Casei de Cultură din Tecuci.

Pasiunea pentru jurnalism l-a determinat să se implice încă din anii ’90 în presa locală. A fondat ziarul „Observator”, care avea să devină ulterior „Observator T”, și a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții în cadrul unor publicații din Tecuci și Galați. Activitatea sa jurnalistică a fost completată de implicarea în viața culturală a orașului.

Din 2017, Dan Vîță a fost președintele Cenaclului literar „Calistrat Hogaș” din Tecuci, unde a susținut creația literară și a contribuit la promovarea evenimentelor culturale. A fost și membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Dan Vîță a murit la 60 de ani / Sursa foto: Social media

Dan Vîță a publicat primul volum de poezii în urmă cu 31 de ani

Dan Vîță s-a remarcat și prin activitatea sa literară. A debutat în 1995 cu volumul de poezie „Însoțitorul meu, trupul”, distins anterior cu Marele Premiu al Festivalului Național „Grigore Hagiu”. Ulterior, a publicat „Dosar de beatificare”, în 2017, iar ultimul său volum, „Erotezii”, a apărut în 2021, la Editura Junimea. Poeziile sale au fost incluse și în mai multe antologii.

Potrivit informațiilor publice, jurnalistul și poetul a murit la locuința sa din Tecuci, în urma unui infarct. Plecarea sa reprezintă o pierdere importantă pentru comunitatea culturală și jurnalistică locală, căreia i-a dedicat o mare parte din viață.

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