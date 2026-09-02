El este Denis Morea, fotbalistul care și-a pierdut viața în accidentul de pe Transalpina. Avea doar 28 de ani

Denis Morea este victima accidentului rutier produs duminică pe DN 67 C, pe sectorul de drum dintre Laz și Căpâlna. Tânărul și-a pierdut viața în urma impactului, într-un eveniment care a îndoliat întreaga comunitate locală. Echipajul medical ajuns la fața locului a încercat să îl resusciteze, însă nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Bărbatul din Vințu de Jos avea 28 de ani. El era pasionat de motociclete și făcea parte din echipa de fotbal Spicul Daia Română, pentru care a evoluat în prima etapă și s-a aflat în lot timp de trei sezoane. Din păcate, pasiunea pentru motociclete i-a adus sfârșitul într-o zi de duminică, la o vârstă fragedă.

Echipa de fotbal Spicul Daia Română a publicat un mesaj în mediul online, în semn de omagiu. Ei spun că Denis a lăsat în urmă o tristețe și o durere profundă.

„Cu profundă tristețe și durere în suflet, clubul nostru anunță trecerea în neființă a jucătorului nostru, Denis Morea, în urma unui tragic accident rutier de motocicletă, petrecut în această dimineață. Suntem profund îndurerați de această pierdere și transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi lui Denis. În aceste momente cumplite, gândurile și inimile noastre sunt alături de familia lui. Clubul va fi alături de ei și îi va sprijini în aceste clipe atât de grele. Denis va rămâne mereu în inimile noastre și în memoria clubului”, se arată în mesajul postat de echipa din care tânărul a făcut parte.

Denis a pierdut controlul motocicletei și a intrat violent în parapet

Tânărul s-a stins din viață în urma accidentului produs duminică, 30 august, pe DN 67 C, la kilometrul 134, pe direcția de mers Sebeș – Șugag. Autoritățile au transmis că bărbatul ar fi pierdut controlul motocicletei și a intrat într-un parapet metalic amplasat pe marginea părții carosabile.

În urma impactului violent, Denis a fost grav vătămat și nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele tragediei.

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