Doliu în armată! Aurel Martinaș, colonel militar de rezervă, a murit și a fost condus pe ultimul drum

Este doliu în armată. Aurel Martinaș, colonel militar de rezervă, a murit. Cu doar puțin timp înainte de tragedie sărbătorise 50 de ani de căsătorie cu soția sa. El a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare.

Aurel Martinaș a fost unul dintre cei mai cunoscuți și respectați colonei din Botoșani. Bărbatul a murit în data de 28 august, după ce i s-a făcut rău. Echipajele de salvare au ajuns la el în scurt timp, însă nu l-au mai putut salva.

Cu puțin timp înainte de tragedie celebrase 50 de ani de căsnicie cu soția sa. Pierderea sa a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au apreciat. Acesta a fost condus pe ultimul drum marți, 1 septembrie, cu onoruri militare.

Aurel Martinaș, colonel militar de rezervă, a murit

Potrivit unui apropiat al familiei, colonelul militar de rezervă Aurel Martinaș s-a stins din viață pe 28 august. Acestuia i s-a făcut rău, iar echipajele de salvare au fost imediat sesizate. Chiar dacă au ajuns în scurt timp, nu au mai putut face nimic pentru el, constatând decesul.

Vestea că bărbatul a trecut la cele veșnice a fost și mai dureroasă cu atât mai mult cu cât înainte de tragedie chiar sărbătorise 50 de ani de căsnicie cu soția sa. De asemenea, moartea sa a provocat un val de durere în rândul familiei, al apropiaților și a celor care îl cunoșteau.

Colonelul a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare

Marți, pe 1 septembrie, colonelul în rezervă a fost condus pe ultimul drum. Din respect pentru munca și cariera sa, el a fost înmormântat cu onoruri militare. Ceremonia a avut loc în localitatea Băiceni, comuna Curtești, județul Botoșani.

Aurel Martinaș va rămâne mereu în inima celor apropiați. Potrivit unui prieten a fost un om bun la suflet, înțelegător, respectuos, dar mai ales iubitor cu cei din jur și soția lui cu care și-a petrecut viața ani la rând.

„Știu că era un om respectuos, tare bun la suflet și soția lui zicea că a trăit tare bine cu el, era iubitor, aveai cu cine te înțelege. I s-a făcut rău, au chemat ambulanța, dar uite că nu a mai avut zile. Vineri a murit ”, a mărturisit un apropiat, potrivit botosaninews.ro.

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