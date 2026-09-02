Andreea și fostul iubit se știau din liceu. Calvarul prin care ar fi trecut tânăra înainte de crimă

Andreea și fostul iubit se știau din liceu. Calvarul prin care ar fi trecut tânăra înainte de crimă
Calvarul prin care ar fi trecut Andreea 
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Noi informații conturează povestea din spatele tragediei care a îndoliat comunitatea din Bărticești, județul Neamț. Andreea, o tânără de 22 de ani, studentă în ultimul an la Facultatea de Drept din Iași, a fost ucisă în urmă cu câteva zile, iar principalul suspect în cazul crimei este fostul ei iubit, un subofițer ISU în vârstă de 25 de ani. După atac, tânărul și-a pus capăt zilelor.

Înainte ca povestea lor să ajungă să aibă un final atât de tragic, cei doi se cunoșteau de ani buni. Andreea și tânărul au fost colegi încă din perioada liceului, la Pildești, iar ulterior între ei s-a legat o relație care avea să dureze aproximativ șase ani. Potrivit celor relatate de familia tinerei, relația nu a fost însă una lipsită de probleme. Cei doi s-ar fi despărțit de mai multe ori, pentru ca ulterior să se împace.

Calvarul prin care ar fi trecut Andreea

Ultima despărțire ar fi avut loc în luna iunie, cu puțin timp înainte de tragedie. Pentru Andreea, aceasta ar fi trebuit să fie o nouă etapă în viață, una în care să se concentreze asupra facultății și asupra planurilor pe care le avea după absolvire. Tânăra era studentă în anul IV la Drept, la Iași, și își petrecea vacanța în localitatea natală.

Pentru a-și câștiga singură banii de care avea nevoie în perioada verii, Andreea lucra sezonier la o pizzerie din Bărticești. Ziua de 30 august ar fi trebuit să fie ultima sa zi de muncă înainte de întoarcerea la facultate. Nu avea să mai apuce însă să revină la studiile pe care le urma și nici să își ducă la capăt planurile pentru viitor.

Povestea celor doi a început în adolescență. Se cunoșteau de pe băncile liceului, iar după perioada în care au fost colegi au ajuns să formeze un cuplu. Relația lor s-a întins pe aproximativ șase ani și a trecut prin mai multe momente tensionate. Au existat despărțiri și împăcări, iar familia Andreei susține că tânăra ar fi încercat, în cele din urmă, să pună punct definitiv acestei relații.

Potrivit apropiaților, după despărțire, fostul iubit nu ar fi acceptat cu ușurință faptul că relația s-a încheiat. Familia tinerei susține că acesta ar fi continuat să o caute și după separare și că ar fi apelat inclusiv la persoane din cercul său de prieteni pentru a afla informații despre ea sau pentru a o urmări.

”Anul trecut a lăsat-o, era în sesiune. A cunoscut-o în liceu la Pildești, ea fiind șefă de promoție. (…) Da (n.r. ea a decis să se despartă definitiv de el), că a zis că îi răscolește tot trecutul. Ea nu voia întotdeauna să spună adevărul, pentru că nu voia să îl supere pe tatăl ei. (…) Normal că a mai căutat-o. Nu accepta (n.r. să se despartă), își trimitea și prietenii”, a declarat mama adoptivă a Andreei în emisiunea Acces direct.

Astfel, calvarul Andreei nu ar fi început în ziua crimei. Potrivit celor relatate de mama tinerei, problemele dintre cei doi s-ar fi întins pe o perioadă mai lungă, iar relația ar fi fost marcată de despărțiri, reveniri și conflicte. Familia susține că tânăra încerca să se desprindă de această poveste și să își continue viața, în timp ce fostul partener ar fi insistat să păstreze legătura cu ea.

Filmul tragediei din Neamț. Motivul pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea

Gestul bizar făcut de Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, înainte să o ucidă pe Andreea. Dezvăluirea făcută de mama tinerei

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