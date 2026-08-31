Filmul tragediei din Neamț. Motivul pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea

Filmul tragediei din Neamț. Motivul pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea
Andreea a fost ucisă cu mai mult lovituri de cuțit de către fostul ei iubit, un pompier în vârstă de 25 de ani/ sursă foto: social media
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Apar detalii noi în cazul în cazul crimei din județul Neamț. Andreea, o tânără de 22 de ani, studentă în ultimul an la Drept, a fost ucisă cu mai multe lovituri de cuțit de către Dragoș, fostul ei iubit, un subofițer al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU Neamț), în vârstă de 25 de ani. 

Crima a avut loc duminică seară, 30 august, în Bărticești, județul Neamț. Tânărul de 25 de ani și Andreea formaseră un cuplu timp de 6 ani, însă de câteva luni erau separați, iar pompierul nu ar fi putut să treacă peste despărțire. Orbit de gelozie și de gândul că un alt bărbat ar putea să-i ia locul, acesta a premeditat uciderea fostei sale iubite, după care și-a pus capăt zilelor.

Filmul crimei urmată de sinucidere din Neamț

Întreaga comunitate din Neamț este în stare de șoc. În urma verificărilor, oamenii legii au conturat un scenariu înfiorător în jurul faptelor tânărului pompier. Andreea era angajată la o pizzerie din Bărtinești, locul unde a avut loc atacul. Puțin după ora 22:00, pompierul ar fi pândit-o în mașină până când aceasta a ieșit din clădire, a coborât și a înjunghiat-o de mai multe ori. Din păcate, cadrele medicale ajuse în fața pizzeriei nu au mai putut face nimic pentru viața sa, fiind nevoite să declare decesul, notează Observatornews.ro.

După ce și-a lăsat fosta iubită într-o baltă de sânge, pompierul a fugit de la locul crimei și s-a oprit la aproximativ 11 kilometri distanță, în satul Pildești. A abandonat mașina, iar ulterior a mers într-o pădure din apropiere și s-a sinucis.

„Militarul a plecat de la locul crimei la bordul unui autoturism cu care a parcurs o distanță de circa 11 km şi pe care l-a abandonat în apropierea satului Pildesti, comuna Cordun, jud. Neamț. În acelaşi areal a fost identificat şi corpul neînsuflețit al militarului prezentând pe haine urme de substanţă brun roşcată (ce pare a fi sânge) şi nămol”, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Iași.

Dragoș era angajat ca subofițer în cadrul Detașamentului de Pompieri Roman, fiind angajat ISU Neamț din anul 2024. Cazul a fost preluat de un procuror militar de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Iași. Ancheta este în desfășurare, fiind deschis un dosar penal pentru omor calificat.

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