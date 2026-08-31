„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 1 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mohammad Murad

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 1 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mohammad Murad
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 1 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mohammad Murad
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Invitatul emisiunii este Mohammad Murad. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

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