Împăcarea momentului în showbizul românesc! Nimeni nu se aștepta la asta

O nouă împăcare în showbiz! Când nimeni nu se mai aștepta ca povestea lor să continue, doi foști parteneri au reapărut împreună. Au stat un an separați, însă au decis să-și mai dea o șansă.

Fostul iubit al lui Theo Rose, Alex Leonte, a ajuns din nou în brațele femeii cu care a trăit o poveste de dragoste timp de doi ani, Manuela Lupașcu. După ce au stat departe unul de celălalt aproximativ un an, cei doi au decis să-și mai acorde o șansă, spre surprinderea fanilor.

Cei doi au trecut printr-o despărțire în 2025, după aproximativ doi ani de relație. Au urmat luni în care fiecare și-a văzut de viața lui, însă distanța nu pare să fi fost suficientă pentru a șterge ceea ce a existat între ei. Manuela Lupașcu și Alex Leonte au apărut din nou împreună în mediul online. Cei doi s-au filmat înainte să meargă la o nuntă împreună.

Împăcare neașteptată în showbiz

Au stat unul lângă celălalt, s-au ajutat și au interacționat cu naturalețe. Practic, imaginile au arătat doi oameni care par să fi îngropat securea războiului. Manuela Lupașcu și-a anunțat fanii că merg împreună la o nuntă și i-a urat „La mulți ani” iubitului său de Sfântul Alexandru.

„Ne pregătim de nuntă și, ca niciodată, el și-a ales ținuta înaintea mea. Să îi urăm „La mulți ani” lui Alex. Și noi vă urăm, în egală măsură, tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de nume”, a transmis Manuela Lupașcu, pe TikTok.

De ce s-au despărțit, de fapt

În urmă cu un an, Alex Leonte a anunțat public că s-a despărțit de Manuela Lupașcu. La acel moment, nepotul lui Nea Mărin a insistat asupra faptului că separarea nu a fost provocată de un conflict.

„Am ales să vă comunic faptul că relația mea cu Manuela a luat sfârșit. Astfel, ne dorim să evităm orice speculație și să nu lăsăm loc de interpretări. Această decizie nu este rezultatul unui conflict, ci al unei înțelegeri mature și asumate că drumurile noastre, deși s-au întâlnit frumos, merg acum în direcții diferite”, a scris Alex Leonte în prima parte a mesajului.

Se pare că viața le-a schimbat planurile. După un an departe unul de celălalt, cei doi s-au regăsit și au ales să continue povestea.

VEZI ȘI: Despărțire-ȘOC în showbiz! Alex Leonte și Manuela Lupașcu și-au spus ADIO: ”Uneori, separarea nu înseamnă sfârșit, ci început”

Alex Leonte a crezut că trece nevăzut, dar… Cu cine s-a anturat fostul lui Theo Rose la Elle