Bebeto, majorat de cinci stele în Snagov! Tzancă Uraganu și Costel Biju, printre artiștii care au animat atmosfera de la marea petrecere

Bebeto și-a aniversat majoratul
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În weekendul ce a trecut a fost petrecere mare în Snagov. Laurențiu Reghecampf Jr., fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf, și-a aniversat majoratul. Bebeto a dat o petrecere de zile mari, cu peste 100 de invitați, iar numeroși artiști celebri au animat atmosfera. Petrecerea a ținut până dimineața aproape. Cum s-au distrat Bebeto și Anamaria Prodan?

Astăzi, 31 august, Laurențiu Reghecampf Jr. își aniversează ziua de naștere. Tânărul împlinește 18 ani, iar petrecerea de majorat a fost făcută în avans, în weekendul ce tocmai a trecut. Marele eveniment a avut loc la vila din Snagov a Anamariei Prodan, iar mai apoi sărbătoritul și-a luat prietenii și s-au mutat pe barca de 140.000 de dolari pe care familia lui o deține.

Bebeto, petrecere grandioasă

Laurențiu Reghecampf Jr. a fost sărbătorit așa cum se cuvine, iar weekendul trecut a fost petrecere mare în vila de la Snagov. Așa cum era de așteptată, fiul Anamariei Prodan a avut parte de un majorat de cinci stele, unde distracția și voia bună nu au lipsit.

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Aproximativ 100 de persoane au fost pe timpul zilei la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Iar printre acestea s-au numărat Anamaria Prodan, Ronald Gavril, dar și surorile sale, Sarah și Rebecca. Alături de Bebeto au fost și colegii săi de la Voința Crevedia.

Petrecerea s-a întins până dimineața, iar atmosfera a fost animată de artiști celebri. Printre cei care au ridicat invitații în picioare s-au numărat Tzancă Uraganu, George Talent, Piți Talent, Costel Biju și Tony One, dar și fratele lui Vali Vijelie.

Tzancă Uraganu a ridicat pe toată lumea în picioare /Foto: Instagram

Moment emoționant la majorat

De la petrecere nu au lipsit nici momentele emoționante. Laurențiu Reghecampf Jr. a pregătit un moment special pentru mama sa. Tânărul și-a dorit să facă o dedicație aparte pentru „cea mai specială mamă din lume”.

Ei bine, Tzancă Uraganu a fost cel care s-a ocupat de dedicația specială, iar Anamaria Prodan a savurat-o din plin, cu ochii în lacrimi.

„De-aș putea, aș cumpăra zile pentru mama mea. Aș da prețul cel mai mare să o fac nemuritoare. Mama mea, măicuța mea, știi că tu ești viața mea câte zile oi avea”, au fost versurile care au făcut-o pe Anamaria Prodan să lăcrimeze.

Anamaria Prodan s-a emoționat până la lacrimi /Foto: Instagram

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Foto: Instagram; Vidoe: Instagram

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