Bebeto, majorat de cinci stele în Snagov! Tzancă Uraganu și Costel Biju, printre artiștii care au animat atmosfera de la marea petrecere

În weekendul ce a trecut a fost petrecere mare în Snagov. Laurențiu Reghecampf Jr., fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf, și-a aniversat majoratul. Bebeto a dat o petrecere de zile mari, cu peste 100 de invitați, iar numeroși artiști celebri au animat atmosfera. Petrecerea a ținut până dimineața aproape. Cum s-au distrat Bebeto și Anamaria Prodan?

Astăzi, 31 august, Laurențiu Reghecampf Jr. își aniversează ziua de naștere. Tânărul împlinește 18 ani, iar petrecerea de majorat a fost făcută în avans, în weekendul ce tocmai a trecut. Marele eveniment a avut loc la vila din Snagov a Anamariei Prodan, iar mai apoi sărbătoritul și-a luat prietenii și s-au mutat pe barca de 140.000 de dolari pe care familia lui o deține.

Bebeto, petrecere grandioasă

Laurențiu Reghecampf Jr. a fost sărbătorit așa cum se cuvine, iar weekendul trecut a fost petrecere mare în vila de la Snagov. Așa cum era de așteptată, fiul Anamariei Prodan a avut parte de un majorat de cinci stele, unde distracția și voia bună nu au lipsit.

Aproximativ 100 de persoane au fost pe timpul zilei la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Iar printre acestea s-au numărat Anamaria Prodan, Ronald Gavril, dar și surorile sale, Sarah și Rebecca. Alături de Bebeto au fost și colegii săi de la Voința Crevedia.

Petrecerea s-a întins până dimineața, iar atmosfera a fost animată de artiști celebri. Printre cei care au ridicat invitații în picioare s-au numărat Tzancă Uraganu, George Talent, Piți Talent, Costel Biju și Tony One, dar și fratele lui Vali Vijelie.

Moment emoționant la majorat

De la petrecere nu au lipsit nici momentele emoționante. Laurențiu Reghecampf Jr. a pregătit un moment special pentru mama sa. Tânărul și-a dorit să facă o dedicație aparte pentru „cea mai specială mamă din lume”.

Ei bine, Tzancă Uraganu a fost cel care s-a ocupat de dedicația specială, iar Anamaria Prodan a savurat-o din plin, cu ochii în lacrimi.

„De-aș putea, aș cumpăra zile pentru mama mea. Aș da prețul cel mai mare să o fac nemuritoare. Mama mea, măicuța mea, știi că tu ești viața mea câte zile oi avea”, au fost versurile care au făcut-o pe Anamaria Prodan să lăcrimeze.

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Foto: Instagram; Vidoe: Instagram