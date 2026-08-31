Motivul real pentru care Ianis și Elena, cel mai viral cuplu de la preselecțiile Insula iubirii, s-a separat: ”M-am trezit cu poliția”

Ianis și Elena au fost unul dintre cele mai comentate cupluri de la preselecțiile pentru „Insula Iubirii” de anul trecut. Cei doi au atras imediat atenția prin declarațiile făcute în fața producătorilor și prin felul în care au vorbit despre relația lor. La acel moment, erau împreună de aproximativ trei ani și păreau pregătiți să își testeze iubirea în cadrul emisiunii. Un an mai târziu, însă, Ianis a revenit la casting, de această dată singur, și a dezvăluit că relația cu Elena s-a încheiat într-un mod tumultuos.

În urmă cu un an, Elena se prezenta în fața echipei de casting drept Constantin Elena Daniela. Avea atunci 23 de ani și povestea că relația cu Ianis începuse după ce s-au cunoscut pe TikTok.

„Mă numesc Constantin Elena Daniela, am 23 de ani, sunt din București, suntem împreună de trei ani, ne cunoaștem de pe TikTok, de la o fostă prietenă”, spunea Elena în timpul preselecțiilor.

Ianis, în vârstă de 22 de ani acum, a venit cu o declarație care a stârnit amuzamentul. Tânărul a susținut, în spirit de glumă, că nu se teme deloc de iubita lui și că relația lor este una deschisă.

„Eu sunt Ianis, am 21 de ani, sunt zodia Taur, din București. Nu sunt deloc terorizat de iubita mea. Avem o relație deschisă, nu e geloasă deloc”, spunea el la vremea respectivă.

La acel moment, cei doi au făcut furori la casting. Însă planurile lor nu au avut finalul pe care probabil îl anticipau. Relația s-a deteriorat la doar câteva luni după preselecții, iar în cele din urmă cei doi s-au despărțit.

„M-am trezit cu poliția la ușă”

Acum, Ianis a revenit la castingul „Insula Iubirii”, dar fără Elena. Cu această ocazie, el a povestit pentru prima dată public ce s-ar fi întâmplat în perioada care a dus la separarea lor.

„Nici nu știu de unde să încep. Ne-am certat la câteva luni după castingul de anul trecut. Ulterior, ne-am despărțit. Ea a plecat la mama ei, dar nu mi se părea ceva ieșit din comun, pentru că am mai avut certuri. Mai pleca, dar se întorcea”, a declarat Ianis.

Potrivit relatării sale, situația ar fi luat însă o turnură neașteptată la câteva zile după ce Elena a plecat de acasă. Ianis susține că s-a trezit cu poliția la ușă și că pe numele său fusese emis un ordin de protecție.

„La câteva zile după ce a plecat la mama ei, m-am trezit cu poliția la ușă, pentru că se emisese un ordin de protecție și nu înțelegeam de ce. Fix de ziua mea, cadou. La 00:00 era ziua mea, iar la 01:00 era poliția la ușă”, a povestit tânărul.

Ianis a negat acuzațiile pe care, potrivit spuselor sale, Elena le-ar fi făcut în fața polițiștilor. El susține că nu ar fi agresat-o și că nu ar fi amenințat-o.

„Nu am înțeles de ce s-a dus la poliție, atât timp cât eu nu i-am făcut nimic. Nu am agresat-o, nu am amenințat-o. Din câte am înțeles, se poate emite un ordin de protecție provizoriu până când instanța stabilește situația”, a mai declarat Ianis.

Tânărul a povestit și că a fost nevoit să se prezinte la poliție, iar ulterior cazul a ajuns în instanță.

„Ea s-a dus la poliție, m-am prezentat și eu. A spus că am amenințat-o, că am bătut-o și că nu o las în pace. Mi s-a pus o brățară la picior, iar după o săptămână am avut termen în instanță”, a afirmat Ianis.

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În prezent, Ianis și Elena nu mai formează un cuplu, iar tânărul a ales să revină la casting pe cont propriu, cu o poveste complet diferită față de cea prezentată în urmă cu un an.

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