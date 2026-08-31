Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ce se întâmplă începând cu 11 septembrie, în toată România

Finalul de vară este unul cu temperaturi ridicate, dar și cu fenomene de instabilitate. Dacă ultimele zile de vară au adus temperaturi de până la 35 de grade, începutul de toamnă este unul ușor atipic. În primele săptămâni temperaturile se mențin ridicate, însă din 11 septembrie vremea se schimbă radical. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și nu vin cu vești prea bune.

Finalul de vară a adus temperaturi crescute în cea mai mare parte a țării, însă nu au lipsit nici episoadele de instabilitate, cu ploi torențiale și vijelii. Ultimele zile de vară au adus temperaturile maxime cuprinse între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice, unde izolat s-au înregistrat 35-36 de grade.

Vremea se răcește drastic din data de 11 septembrie, în toată România

În acest an, toamna începe atipic, cu o creștere a valorilor termice. Astfel că încă din primele zile din toamna lui 2026 se va consemna un ecart al maximelor între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în partea de Vest, Nord-Vest și Sud-Vest a țării.

Însă, aceste creșteri de temperatură se limitează la primele zile de toamnă. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza meteo, iar din data de 11 septembrie anunță o schimbare radicală. Vremea se răcește drastic și toamna își intră cu adevărat în drepturi.

Începând cu data de 11 septembrie, temperaturile nu vor mai depăși 30 de grade și putem spune că vara se va termina cu adevărat. Valorile termice scad simțitor, iar episoadele de instabilitate o să fie din ce în ce mai dese. Vremea se răcește în toată țara.

În ceea ce privește Capitala, din data de 11 septembrie se vor înregistra valori termice scăzute, ce nu mai depășesc pragul de 27 de grade. Chiar ziua de 11 septembrie va aduce o vreme rece, cu temperaturi maxime ce se vor situa în jurul valorilor de 22 de grade.

În prima lună de toamnă temperaturile vor varia între 22 și 27 de grade, cu o medie de 4 zile ploioase. În luna septembrie se vor înregistra în București precipitații minime.

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