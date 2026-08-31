Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ce se întâmplă începând cu 11 septembrie, în toată România

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ce se întâmplă începând cu 11 septembrie, în toată România
Toamna își intră în drepturi din data de 11 septembrie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Finalul de vară este unul cu temperaturi ridicate, dar și cu fenomene de instabilitate. Dacă ultimele zile de vară au adus temperaturi de până la 35 de grade, începutul de toamnă este unul ușor atipic. În primele săptămâni temperaturile se mențin ridicate, însă din 11 septembrie vremea se schimbă radical. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și nu vin cu vești prea bune.

Finalul de vară a adus temperaturi crescute în cea mai mare parte a țării, însă nu au lipsit nici episoadele de instabilitate, cu ploi torențiale și vijelii. Ultimele zile de vară au adus temperaturile maxime cuprinse între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice, unde izolat s-au înregistrat 35-36 de grade.

Vremea se răcește drastic din data de 11 septembrie, în toată România

În acest an, toamna începe atipic, cu o creștere a valorilor termice. Astfel că încă din primele zile din toamna lui 2026 se va consemna un ecart al maximelor între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în partea de Vest, Nord-Vest și Sud-Vest a țării.

Însă, aceste creșteri de temperatură se limitează la primele zile de toamnă. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza meteo, iar din data de 11 septembrie anunță o schimbare radicală. Vremea se răcește drastic și toamna își intră cu adevărat în drepturi.

Vremea se schimbă radical /Foto: Accuweather

Începând cu data de 11 septembrie, temperaturile nu vor mai depăși 30 de grade și putem spune că vara se va termina cu adevărat. Valorile termice scad simțitor, iar episoadele de instabilitate o să fie din ce în ce mai dese. Vremea se răcește în toată țara.

În ceea ce privește Capitala, din data de 11 septembrie se vor înregistra valori termice scăzute, ce nu mai depășesc pragul de 27 de grade. Chiar ziua de 11 septembrie va aduce o vreme rece, cu temperaturi maxime ce se vor situa în jurul valorilor de 22 de grade.

În prima lună de toamnă temperaturile vor varia între 22 și 27 de grade, cu o medie de 4 zile ploioase. În luna septembrie se vor înregistra în București precipitații minime.

 

CITEȘTE ȘI:

Prognoza meteo azi, 31 august 2026. Ultima noapte de vară face scandal! După 36 de grade, furtunile lovesc mai multe regiuni ale țării

Cod galben de furtuni în 10 județe. ANM anunță ploi torențiale și rafale de până la 70 km/h

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă ai lucrat part-time (4 ore pe zi)?
Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă ai lucrat part-time (4 ore pe zi)?
Nicolas Cage, iubirea secretă dintre „Acțiune!” și „Stop!”: Deborah Foreman spune după 43 de ani ce se întâmpla între ei
Nicolas Cage, iubirea secretă dintre „Acțiune!” și „Stop!”: Deborah Foreman spune după 43 de ani ce se întâmpla între ei
Adio sală și transpirație? Pastila care ar putea păcăli corpul că ai făcut sport a trecut primul test pe oameni
Adio sală și transpirație? Pastila care ar putea păcăli corpul că ai făcut sport a trecut primul test pe oameni
Prințul Harry s-a întors acasă, dar nu cu capul plecat! Ducele încă așteaptă scuze de la Familia Regală
Prințul Harry s-a întors acasă, dar nu cu capul plecat! Ducele încă așteaptă scuze de la Familia Regală
Locul din Spania unde intri pentru artă și rămâi la vin sub măslini! Insula ascunsă la care ajungi numai pe apă
Locul din Spania unde intri pentru artă și rămâi la vin sub măslini! Insula ascunsă la care ajungi numai pe apă
Petrolul o ia razna după atacurile SUA-Iran! Brent se apropie de 90 de dolari pe baril
Mediafax
Petrolul o ia razna după atacurile SUA-Iran! Brent se apropie de 90 de dolari pe baril
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Gandul.ro
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei
Adevarul
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Mediafax
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Biserica în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani: „Am avut vise premonitorii”
Click.ro
Biserica în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani: „Am avut vise premonitorii”
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Digi 24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
A7 ajunge la Bacău. Vezi imaginile noi cu autostrada înainte de deschiderea traficului
Promotor.ro
A7 ajunge la Bacău. Vezi imaginile noi cu autostrada înainte de deschiderea traficului
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
Zile de cumpănă pentru România. Mărturia unui diplomat francez
Descopera.ro
Zile de cumpănă pentru România. Mărturia unui diplomat francez
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Gandul.ro
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.