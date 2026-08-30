Orașele din România în care temperaturile scad la 7 grade Celsius săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather

Orașele din România în care temperaturile scad la 7 grade Celsius săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Vremea în România
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Vara se apropie de final, iar schimbarea anotimpului începe să se simtă tot mai clar în anumite regiuni ale României. Dacă în primele zile ale lunii septembrie temperaturile se mențin încă la valori plăcute în timpul zilei, nopțile și diminețile devin considerabil mai reci, în special în localitățile aflate în depresiuni și în zonele montane.

O astfel de evoluție este indicată și de prognoza AccuWeather pentru Miercurea Ciuc, unul dintre orașele cunoscute pentru temperaturile scăzute înregistrate în mod frecvent, inclusiv în perioadele în care restul țării se bucură de vreme mai caldă. Conform prognozei prezentate pentru luna septembrie, minimele pot coborî până la 7 grade Celsius în primele zile ale toamnei.

Miercurea Ciuc, printre primele orașe care simt venirea toamnei

Potrivit prognozei din imagine, începutul lunii septembrie aduce la Miercurea Ciuc temperaturi maxime de aproximativ 24-28 de grade Celsius, însă situația este complet diferită după lăsarea serii. În noaptea de 4 spre 5 septembrie, minima prognozată este de doar 7 grade Celsius, iar aceeași valoare apare și pentru zilele de 5, 6 și 7 septembrie.

Astfel, diferența dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne devine una importantă. În timp ce după-amiaza termometrele pot indica peste 20 de grade, în primele ore ale dimineții valorile pot coborî până la pragul de 7 grade.

Prognoză Miercurea Ciuc

Prognoza indică, de altfel, o schimbare rapidă a vremii. După câteva zile cu temperaturi de 23-28 de grade, valorile încep să scadă. În jurul datei de 9 septembrie este estimată o maximă de aproximativ 21 de grade, iar pe 10 septembrie aceasta ar putea ajunge la numai 16 grade Celsius. Minimele se mențin în jurul valorilor de 8-10 grade.

Un exemplu este Gheorgheni, aflat tot în județul Harghita și în aceeași regiune depresionară. Prognoza AccuWeather pentru septembrie indică aici temperaturi în scădere încă din prima parte a lunii. Pe 6 septembrie, minima prognozată este de aproximativ 6 grade Celsius, iar ulterior valorile nocturne coboară frecvent spre 8-10 grade. Spre finalul lunii, acestea ajung chiar la 4-5 grade Celsius.

CITEȘTE ȘI: Cod galben de vânt în mai multe zone ale țării. Rafalele pot atinge până la 70 km/h

Se întoarce canicula în România! Temperaturi de iulie, în septembrie, în București. Prognoza meteo Accuweather

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ai un apartament închiriat? Ce se întâmplă dacă chiriașul nu plătește întreținerea
Ai un apartament închiriat? Ce se întâmplă dacă chiriașul nu plătește întreținerea
Sărbătoare importantă pentru credincioși pe 30 august. Sfântul pomenit astăzi în calendar
Sărbătoare importantă pentru credincioși pe 30 august. Sfântul pomenit astăzi în calendar
Căsătoriți de 7 ani, șoferul Marius și ospătărița Ana-Maria s-au înscris la Insula Iubirii. Motivul pentru care au fost refuzați: ce au descoperit producătorii
Căsătoriți de 7 ani, șoferul Marius și ospătărița Ana-Maria s-au înscris la Insula Iubirii. Motivul pentru care au fost refuzați: ce au descoperit producătorii
Au milioane în cont și microfonul în mână! Vedetele fotbalului care vor să rupă și topurile
Au milioane în cont și microfonul în mână! Vedetele fotbalului care vor să rupă și topurile
Test de inteligență | Aflați care dintre acești 2 bărbați va cădea primul de pe sfoară
Test de inteligență | Aflați care dintre acești 2 bărbați va cădea primul de pe sfoară
Cele mai bune 3 orașe din Europa la capitolul viață de noapte. Ce oferă?
Mediafax
Cele mai bune 3 orașe din Europa la capitolul viață de noapte. Ce oferă?
Arheologii au descoperit un sit antic care ar putea fi mormântul lui Iisus Hristos. Ce au găsit sub Biserica Sfântului Mormânt
Gandul.ro
Arheologii au descoperit un sit antic care ar putea fi mormântul lui Iisus Hristos. Ce au găsit sub Biserica Sfântului Mormânt
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertismentul experților auto
Adevarul
Ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertismentul experților auto
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
Digi24
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Mediafax
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Horoscop septembrie 2026. Bucurie, distracție și oportunități profesionale pentru Tauri, o ușă importantă se deschide pentru Raci
Click.ro
Horoscop septembrie 2026. Bucurie, distracție și oportunități profesionale pentru Tauri, o ușă importantă se deschide pentru Raci
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
Promotor.ro
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Arheologii au descoperit un sit antic care ar putea fi mormântul lui Iisus Hristos. Ce au găsit sub Biserica Sfântului Mormânt
Gandul.ro
Arheologii au descoperit un sit antic care ar putea fi mormântul lui Iisus Hristos. Ce au găsit sub Biserica Sfântului Mormânt
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.