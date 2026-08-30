Orașele din România în care temperaturile scad la 7 grade Celsius săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather

Vara se apropie de final, iar schimbarea anotimpului începe să se simtă tot mai clar în anumite regiuni ale României. Dacă în primele zile ale lunii septembrie temperaturile se mențin încă la valori plăcute în timpul zilei, nopțile și diminețile devin considerabil mai reci, în special în localitățile aflate în depresiuni și în zonele montane.

O astfel de evoluție este indicată și de prognoza AccuWeather pentru Miercurea Ciuc, unul dintre orașele cunoscute pentru temperaturile scăzute înregistrate în mod frecvent, inclusiv în perioadele în care restul țării se bucură de vreme mai caldă. Conform prognozei prezentate pentru luna septembrie, minimele pot coborî până la 7 grade Celsius în primele zile ale toamnei.

Miercurea Ciuc, printre primele orașe care simt venirea toamnei

Potrivit prognozei din imagine, începutul lunii septembrie aduce la Miercurea Ciuc temperaturi maxime de aproximativ 24-28 de grade Celsius, însă situația este complet diferită după lăsarea serii. În noaptea de 4 spre 5 septembrie, minima prognozată este de doar 7 grade Celsius, iar aceeași valoare apare și pentru zilele de 5, 6 și 7 septembrie.

Astfel, diferența dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne devine una importantă. În timp ce după-amiaza termometrele pot indica peste 20 de grade, în primele ore ale dimineții valorile pot coborî până la pragul de 7 grade.

Prognoza indică, de altfel, o schimbare rapidă a vremii. După câteva zile cu temperaturi de 23-28 de grade, valorile încep să scadă. În jurul datei de 9 septembrie este estimată o maximă de aproximativ 21 de grade, iar pe 10 septembrie aceasta ar putea ajunge la numai 16 grade Celsius. Minimele se mențin în jurul valorilor de 8-10 grade.

Un exemplu este Gheorgheni, aflat tot în județul Harghita și în aceeași regiune depresionară. Prognoza AccuWeather pentru septembrie indică aici temperaturi în scădere încă din prima parte a lunii. Pe 6 septembrie, minima prognozată este de aproximativ 6 grade Celsius, iar ulterior valorile nocturne coboară frecvent spre 8-10 grade. Spre finalul lunii, acestea ajung chiar la 4-5 grade Celsius.

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