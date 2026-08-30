LeBron James și-a pus regina pe tron! Mesajul siropos cu care a sărbătorit-o pe Savannah la 40 de ani

LeBron James poate fi unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, dar acasă titlul de „regină” îi aparține altcuiva. Savannah James a împlinit 40 de ani joi, 27 august, iar starul NBA a marcat momentul cu o declarație publică de dragoste pentru femeia care îi este alături de ani buni. „La mulți ani, regina mea!”, i-a transmis LeBron, care a promis că este mai mult decât pregătit să o sărbătorească.

Aniversarea vine într-un moment important și pentru cariera baschetbalistului de 41 de ani: după opt sezoane petrecute la Los Angeles Lakers, LeBron a anunțat în iulie că va semna cu Philadelphia 76ers pentru cel de-al 24-lea și, după toate aparențele, ultimul său sezon în NBA.

LeBron James, mesaj siropos pentru Savannah

LeBron James își sărbătorește „regina”. Savannah a împlinit 40 de ani joi, 27 august, iar baschetbalistul în vârstă de 41 de ani i-a dedicat partenerei sale de viață un mesaj aniversar pe Instagram.

„LA MULȚI ANI, REGINA MEA!!! SUNTEM CU TOȚII PREGĂTIȚI SĂ TE SĂRBĂTORIM!! MAI ALES EU”, a scris starul NBA alături de o fotografie în care el și Savannah apar îmbrăcați elegant pentru un eveniment pe covorul roșu.

Și LeBron nu s-a oprit aici.

„MERIȚI TOATĂ DRAGOSTEA ȘI TOATE VIBE-URILE PE CARE LE VEI PRIMI ASTĂZI ȘI DE ACUM ÎNAINTE!! TE IUBESC LA INFINIT ȘI PENTRU TOTDEAUNA. SĂ-I DĂM DRUMUL!”, a continuat el.

Pe teren poate să mai lase câte o pasă decisivă și altcuiva, dar la declarația de dragoste LeBron a decis că mingea rămâne la el.

Vedetele au intrat în comentarii pentru Savannah

Mesajul lui LeBron nu a trecut neobservat nici printre prietenii celebri ai cuplului. Fosta vedetă din „Real Housewives of Atlanta”, NeNe Leakes, și jucătoarea WNBA Natasha Cloud s-au numărat printre cei care i-au urat „La mulți ani!” lui Savannah în comentarii. Caitlin Clark a apreciat postarea, la fel și campioana olimpică Sha’Carri Richardson.

Pentru LeBron și Savannah, aniversarea vine după o vară în care viața familiei James a intrat într-un nou capitol. Iar de data aceasta schimbarea se petrece pe terenul de baschet.

LeBron a șocat lumea baschetului cu mutarea la Philadelphia 76ers

În luna iulie, LeBron James și-a surprins fanii când a anunțat că va semna cu Philadelphia 76ers pentru cel de-al 24-lea sezon al său în NBA, un nou record. Decizia a venit după opt sezoane petrecute la Los Angeles Lakers și după o perioadă în care LeBron s-a gândit foarte serios dacă mai vrea să continue. Într-un mesaj publicat pe X pe 24 iulie, baschetbalistul a recunoscut că, la finalul sezonului precedent, era aproape convins că jucase ultimul său meci.

„Am crezut că am terminat când s-a încheiat sezonul. Nu eram pregătit să anunț asta și știam că am nevoie de puțin timp pentru a lua cu adevărat o decizie, dar eram destul de sigur că jucasem ultimul meu meci. Am fost sincer la acea ultimă conferință de presă când am spus că trebuie să mă uit la mine însumi și să decid dacă încă mai iubesc acest joc”, a explicat LeBron.

Numai că, după câteva săptămâni de gândire, răspunsul a venit. Încă îl iubește.

„Mai am ceva de oferit”

LeBron a povestit că perioada în care și-a analizat viitorul a fost una specială, tocmai pentru că, pentru prima dată după mult timp, nu știa exact ce urma să facă.

„Încă iubesc cu adevărat acest joc și mai am ceva de oferit. Ultimele câteva săptămâni au fost cu adevărat speciale. N-am mai avut niciodată ocazia să nu am habar ce să fac și să-mi iau cu adevărat timp doar ca să mă gândesc. Am avut câteva luni incredibile alături de toți oamenii pe care îi iubesc, încercând să-mi dau seama de toate lucrurile astea”, a spus el.

Baschetbalistul a numit alegerea de a continua drept „ultima sa decizie”. Acesta a explicat că, în acest punct al carierei, nu banii și nici considerentele familiale îl mai împing înainte.

„Nu o fac pentru bani. Nu o fac pentru familie. Pentru ce mai joc eu, de fapt, în momentul acesta? Încă vreau să fac sacrificii. Încă vreau să muncesc. Încă vreau să trag din greu. Încă vreau să concurez, să câștig și să am șansa de a simți din nou ce înseamnă să câștigi un campionat.”

Ultima încercare pentru încă un titlu NBA

Iar pentru această ultimă aventură, LeBron a ales Philadelphia.

„Cred că pot ajuta Philadelphia 76ers să devină o echipă campioană și sunt extrem de entuziasmat să dau energie unei noi baze de fani și să încep această călătorie incredibilă pentru ultima dată”, a transmis el.

La final, LeBron și-a luat rămas-bun de la orașele și echipele care i-au marcat cariera:

„Mulțumesc, LA. Miami, te voi iubi pentru totdeauna, iar nord-estul statului Ohio va fi întotdeauna acasă!”

Așadar, la 41 de ani, LeBron James mai are o ultimă misiune pe parchet. Dar înainte de Philadelphia, de antrenamente, de sacrificii și de încă o tentativă la titlul NBA, a fost ziua lui Savannah.

Măcar pentru o zi, „King James” a lăsat foarte clar cine este regina.

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