George Tănase a divorțat în mare secret! Comediantul a făcut anunțul recent: ”Ne blocam unul pe celălalt”

George Tănase care, în urmă cu doar câțiva ani, vorbea cu entuziasm despre nunta cu Lorena, a divorțat. Comediantul a anunțat că mariajul său s-a încheiat și că este din nou singur. Nimeni nu se aștepta la această veste!

George Tănase nu s-a ferit să confirme că divorțul s-a produs în urmă cu ceva timp. Comediantul a spus că relația dintre el și soția sa nu mai avea niciun sens.

„Nu mai sunt căsătorit nici eu, am divorțat de ceva timp. Ne blocam unul pe celălalt din multe puncte de vedere și nu avea sens”, a spus comediantul la „The News Man Podcast”.

George Tănase este din nou burlac!

În 2022, George Tănase era într-o cu totul altă etapă a poveștii. Era împreună cu Lorena de aproape cinci ani, o ceruse în căsătorie și vorbea cu entuziasm despre viitorul lor.

„Încă nu sunt căsătorit. Urmează cât de curând, presimt. Am cerut-o vara trecută pe Lorena și uneori, nu știu dacă mi se pare sau dacă-mi face ea vreo farsă, dar parcă aud clopote de nuntă prin casă. Suntem de aproape 5 ani împreună și cred că e momentul pentru următorul pas”, a spus George Tănase în 2022.

Și următorul pas chiar a venit. Cei doi s-au căsătorit, însă povestea nu a avut finalul pe care îl anticipa comediantul atunci.

Cum și-a cunoscut fosta soție

Ironia este că relația lor a pornit chiar din lumea lui George Tănase: după un spectacol de stand-up susținut la Iași. Lorena se afla în public și i-a trimis un mesaj după ce a auzit una dintre glumele comediantului. Au început să discute, iar apoi s-au întâlnit întâmplător într-un club. George a povestit la vremea respectivă că întâlnirea cu Lorena i-a schimbat viața.

„Pe viitoarea mea soție am cunoscut-o după un spectacol la Iași. A fost în sală și mi-a scris după o glumă pe care tocmai o spusesem pe scenă”, a povestit el.

Relația a evoluat, iar cei doi au ajuns să se căsătorească. În perioada în care totul mergea bine, George vorbea despre bucuria de a se descoperi în continuare unul pe celălalt.

„Și în ziua de azi încă ne povestim lucruri și ne cunoaștem cu aceeași bucurie și entuziasm”, a spus comediantul.

Doar că, între timp, scenariul s-a schimbat. Comediantul nu a intrat în detalii despre momentul exact în care s-au separat și nici nu a povestit ce s-a întâmplat în culisele mariajului. A spus însă suficient cât să se înțeleagă că relația ajunsese să îi țină pe amândoi pe loc. În loc să continue într-o direcție care nu le mai făcea bine, cei doi au ales să se despartă.

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