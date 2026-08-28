Cătălin Botezatu, trei zile de proces cu 12 jurați după jaful din Londra: ”M-am temut pentru viața mea”

Cătălin Botezatu a făcut primele declarații după jaful violent care l-a lăsat plin de sânge, la Londra. Designerul a povestit cum a fost atacat și cum au reușit agresorii să-i fure un ceas extrem de scump direct de la mână. Detaliile pe care le-a făcut publice acum au ridicat însă și mai multe semne de întrebare.

Totul s-a transformat într-un coșmar în doar câteva clipe, iar Botezatu a recunoscut că s-a temut serios pentru viața lui. Abia acum, după ce cazul a ajuns în instanță, designerul a putut vorbi deschis despre ceea ce s-a întâmplat. Au fost momente în care situația a scăpat complet de sub control. Atacul nu s-a rezumat la furtul unui obiect de lux, ci s-a transformat într-o confruntare violentă, ale cărei urmări au ajuns inclusiv în fața judecătorilor. Botezatu a explicat că, după ieșirea din restaurantul Amazonico, din Mayfair, ar fi fost urmărit de trei bărbați.

Cătălin Botezatu abia acum a povestit tot

Confruntarea care a urmat a fost extrem de violentă, iar designerul a fost lovit și împins într-un gard metalic. În cadrul procesului au fost prezentate imagini care arătau urmările atacului, inclusiv sânge pe mâini și haine, dar și urmele loviturilor.

„M-am temut foarte tare pentru viața mea”, a povestit Botezatu.

Designerul a dezvăluit și cum a fost furat ceasul. Momentul a fost mult mai violent decât o simplă smulgere.

„Unul din ei a reușit să taie cureaua și să-mi smulgă ceasul și să fugă cu el”, a povestit designerul.

Cătălin Botezatu a explicat și motivul pentru care a păstrat tăcerea până acum. Ancheta autorităților britanice era în desfășurare, iar designerul susține că nu a avut permisiunea să ofere declarații publice despre caz.

„Nu am putut să dau declarații. Nu am avut permisiunea până în aceste zile a Poliției Metropolitane Londoneze și Scotland Yard să comentez, deoarece era o anchetă foarte grea în desfășurare”, a explicat el.

Chiar dacă în jurul incidentului au apărut tot felul de speculații, Botezatu a ales să nu divulge informații care ar fi putut afecta ancheta.

„Am acceptat cu orice risc să nu vorbesc, dar iată că acum ies la iveală adevăratele probe”, a mai spus acesta pentru Click.

Trei zile de proces, ca într-un film

Designerul a ajuns în fața unei instanțe londoneze, unde cazul a fost analizat timp de trei zile. În sala de judecată s-au aflat 12 jurați, judecătoarea, procurorii și avocații. Pentru că urma să îi întâlnească pe cei acuzați, Botezatu a fost protejat de un paravan în timpul audierilor.

„Abia acum, în fața unei adevărate curți, ca în filme, 12 jurați, procurori și avocați cu peruci albe, lucrurile acelea albe, lungi ca în filme, s-au judecat de dimineața până seara, timp de trei zile”, a povestit designerul.

Procesul a atras atenția presei britanice, mai multe publicații și televiziuni urmărind cazul. În timpul procesului, unul dintre cei trei bărbați acuzați s-a declarat vinovat. În cazul celorlalți doi, instanța a continuat analiza probelor și a mărturiilor.

O altă pistă urmărită de anchetatori a vizat ceasul furat. Potrivit lui Botezatu, poliția a verificat inclusiv informația potrivit căreia obiectul ar fi fost scos la vânzare la scurt timp după jaf. Deocamdată, recuperarea ceasului nu era sigură. Pentru designer, însă, cel mai important moment a fost acela în care a putut, după luni de tăcere, să spună public ce i s-a întâmplat.

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