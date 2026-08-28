Incendiu la celebra shaormerie Mr. Laziz! Clienţii au fost evacuaţi de urgenţă

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Un incendiu a izbucnit la shaormeria Mr. Laziz din zona Pallady, incidentul fiind semnalat iniţial de un client care a postat pe TikTok imagini cu un fum dens ce ieşea din interiorul localului. Clipul a devenit rapid viral, iar în comentarii oamenii au cerut detalii suplimentare, însă în acest moment nu există informaţii oficiale despre cauza incendiului sau despre eventuale pagube.

În imaginile publicate se vede cum fumul acoperă zona de lucru, iar personalul reacţionează imediat şi începe evacuarea clienţilor. Oamenii ies în grabă din local, iar angajaţii îi direcţionează spre exterior pentru a evita expunerea la fum.

Incendiu la celebra shaormerie Mr. Laziz

Evacuarea s-a desfăşurat rapid, iar zona a fost eliberată până la sosirea echipelor de intervenţie. În clip nu apar imagini cu pompieri sau autospeciale, ceea ce indică faptul că filmarea a fost realizată chiar în primele momente ale incidentului. Deocamdată nu se ştie dacă incendiul a pornit din bucătărie, de la un echipament sau dintr-o altă sursă.

Mr. Laziz Pallady este una dintre cele mai frecventate locaţii ale lanţului, motiv pentru care incidentul a atras imediat atenţia comunităţii online. Utilizatorii TikTok au distribuit masiv filmarea şi au cerut clarificări, însă până la această oră nu există un comunicat oficial din partea reprezentanţilor localului sau a autorităţilor.

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