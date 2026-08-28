Tot ce trebuie să știi despre BIAS 2026. Ce poți să vezi pe Aeroportul Băneasa

BIAS 2026 are loc pe 28 și 29 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și ROMAERO. Cea de-a XVI-a ediție aduce în Capitală peste 200 de participanți din România și din străinătate, printre care aeronave militare și civile și formații internaționale de acrobație. Accesul publicului este gratuit. Sâmbătă este ziua principală a show-ului, cu demonstrații aeriene și alte momente incluse în program. Iată ce poți vedea la cel mai mare show de aviație anual.

BIAS 2026 program

BIAS 2026 se desfășoară timp de două zile la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu și reunește peste 200 de participanți, militari și civili, din România și din străinătate. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații aeriene, zboruri în formație, exerciții tactice și evoluții ale unor formații de acrobație, iar accesul publicului este gratuit.

Programul începe vineri, 28 august, de la ora 14:30. Publicul poate asista la zborurile de antrenament ale aeronavelor și formațiilor participante, dar și la expozițiile organizate în cadrul evenimentului. Înaintea programului aerian, de la ora 13:00, este programat un exercițiu de simulare a unei intervenții de urgență la o aeronavă.

Sâmbătă, 29 august, porțile se deschid la ora 08:00, iar programul continuă până la ora 21:00.

Ceremonia oficială de deschidere are loc sâmbătă, între 09:45 și 10:00. De la ora 11:00 încep demonstrațiile aeriene, exercițiile tactice și zborurile în formație. Forțele Aeriene Române vor participa cu aeronave militare și vor deschide seria demonstrațiilor aeriene.

Programul de sâmbătă include și evoluții ale formațiilor de acrobație aeriană, precum și demonstrații ale aeronavelor militare de luptă. Organizatorii precizează că programul zborurilor poate fi modificat în funcție de condițiile meteorologice sau de situațiile operative.

Seara, după încheierea demonstrațiilor aeriene, sunt programate un show de drone și un foc de artificii. Între orele 21:00 și 22:00 va avea loc un concert, care va marca finalul BIAS 2026.

Sâmbătă, 29 august – ziua spectacolului aerian

08:00 – deschiderea accesului publicului;

09:00–09:30 – Slow Start, cu zboruri ULM și școli de zbor;

09:00–09:30 – demonstrație moto Doomstrike;

09:45–10:00 – ceremonia de deschidere BIAS 2026;

10:00–21:00 – spectacolul aerian BIAS 2026;

21:00 – încheierea spectacolului aerian, urmată de spectacol de drone și foc de artificii;

21:00–22:00 – concert;

*09:00–18:30 – acces public în zona Expoziție și Static Display.

Ce aeronave prezintă Forțele Aeriene Române la BIAS 2026

Forțele Aeriene Române participă la BIAS 2026 cu mai multe tipuri de aeronave, care vor putea fi urmărite atât în timpul demonstrațiilor aeriene, cât și în zona de Static Display. Spectacolul aerian de sâmbătă, 29 august, începe de la ora 10:00 și include acrobații, demonstrații tactice și evoluții în formație.

În cadrul demonstrațiilor aeriene vor putea fi văzute aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și elicoptere IAR-330. Acestea vor fi implicate în diferite exerciții și evoluții, prin care sunt prezentate capacitățile tehnice ale aparatelor și pregătirea piloților militari români.

F-16 Fighting Falcon este avionul de luptă multifuncțional folosit în prezent de Forțele Aeriene Române, în timp ce C-27J Spartan și C-130 Hercules sunt aeronave de transport. IAR-330 este un elicopter utilizat pentru misiuni de transport și sprijin.

O parte dintre aeronavele Forțelor Aeriene Române va putea fi văzută și la sol, în zona de Static Display. Vizitatorii vor avea astfel posibilitatea să se apropie de aparatele expuse și să afle mai multe despre acestea și despre activitatea Forțelor Aeriene Române.

Participarea Forțelor Aeriene Române se înscrie în programul BIAS 2026, eveniment care reunește peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate.

Biletele și accesul la BIAS 2026

Cei care vor să meargă la show-ul BIAS sâmbătă, 29 august, trebuie să știe că accesul este gratuit. Nu trebuie să cumperi bilet și nici nu se percepe taxă de intrare.

Organizatorii spun că ediția din acest an va atrage mai mulți spectatori decât cea anterioară. De aceea, se recomandă folosirea transportului public, pentru că locurile de parcare din apropierea Aeroportului Băneasa sunt limitate.

Sâmbătă, 29 august autobuzele 737 BIAS vor circula la intervale de 10 minute, între orele 08:00 și 22:30. Poți ajunge la Aeroportul Băneasa și cu tramvaiul 5.

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