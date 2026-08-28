Tot ce trebuie să știi despre BIAS 2026. Ce poți să vezi pe Aeroportul Băneasa

Tot ce trebuie să știi despre BIAS 2026. Ce poți să vezi pe Aeroportul Băneasa
Ce poti vedea sambata, 29 august la Aeroportul din Baneasa
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

BIAS 2026 are loc pe 28 și 29 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și ROMAERO. Cea de-a XVI-a ediție aduce în Capitală peste 200 de participanți din România și din străinătate, printre care aeronave militare și civile și formații internaționale de acrobație. Accesul publicului este gratuit. Sâmbătă este ziua principală a show-ului, cu demonstrații aeriene și alte momente incluse în program. Iată ce poți vedea la cel mai mare show de aviație anual.

BIAS 2026 program

BIAS 2026 se desfășoară timp de două zile la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu și reunește peste 200 de participanți, militari și civili, din România și din străinătate. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații aeriene, zboruri în formație, exerciții tactice și evoluții ale unor formații de acrobație, iar accesul publicului este gratuit.

Programul începe vineri, 28 august, de la ora 14:30. Publicul poate asista la zborurile de antrenament ale aeronavelor și formațiilor participante, dar și la expozițiile organizate în cadrul evenimentului. Înaintea programului aerian, de la ora 13:00, este programat un exercițiu de simulare a unei intervenții de urgență la o aeronavă.

Sâmbătă, 29 august, porțile se deschid la ora 08:00, iar programul continuă până la ora 21:00.

Ceremonia oficială de deschidere are loc sâmbătă, între 09:45 și 10:00. De la ora 11:00 încep demonstrațiile aeriene, exercițiile tactice și zborurile în formație. Forțele Aeriene Române vor participa cu aeronave militare și vor deschide seria demonstrațiilor aeriene.

Programul de sâmbătă include și evoluții ale formațiilor de acrobație aeriană, precum și demonstrații ale aeronavelor militare de luptă. Organizatorii precizează că programul zborurilor poate fi modificat în funcție de condițiile meteorologice sau de situațiile operative.

Seara, după încheierea demonstrațiilor aeriene, sunt programate un show de drone și un foc de artificii. Între orele 21:00 și 22:00 va avea loc un concert, care va marca finalul BIAS 2026.

Sâmbătă, 29 august – ziua spectacolului aerian

  • 08:00 – deschiderea accesului publicului;
  • 09:00–09:30 – Slow Start, cu zboruri ULM și școli de zbor;
  • 09:00–09:30 – demonstrație moto Doomstrike;
  • 09:45–10:00 – ceremonia de deschidere BIAS 2026;
  • 10:00–21:00 – spectacolul aerian BIAS 2026;
  • 21:00 – încheierea spectacolului aerian, urmată de spectacol de drone și foc de artificii;
  • 21:00–22:00 – concert;

*09:00–18:30 – acces public în zona Expoziție și Static Display.

Ce aeronave prezintă Forțele Aeriene Române la BIAS 2026

Forțele Aeriene Române participă la BIAS 2026 cu mai multe tipuri de aeronave, care vor putea fi urmărite atât în timpul demonstrațiilor aeriene, cât și în zona de Static Display. Spectacolul aerian de sâmbătă, 29 august, începe de la ora 10:00 și include acrobații, demonstrații tactice și evoluții în formație.

În cadrul demonstrațiilor aeriene vor putea fi văzute aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și elicoptere IAR-330. Acestea vor fi implicate în diferite exerciții și evoluții, prin care sunt prezentate capacitățile tehnice ale aparatelor și pregătirea piloților militari români.

F-16 Fighting Falcon este avionul de luptă multifuncțional folosit în prezent de Forțele Aeriene Române, în timp ce C-27J Spartan și C-130 Hercules sunt aeronave de transport. IAR-330 este un elicopter utilizat pentru misiuni de transport și sprijin.

O parte dintre aeronavele Forțelor Aeriene Române va putea fi văzută și la sol, în zona de Static Display. Vizitatorii vor avea astfel posibilitatea să se apropie de aparatele expuse și să afle mai multe despre acestea și despre activitatea Forțelor Aeriene Române.

Participarea Forțelor Aeriene Române se înscrie în programul BIAS 2026, eveniment care reunește peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate.

Biletele și accesul la BIAS 2026

Cei care vor să meargă la show-ul BIAS sâmbătă, 29 august, trebuie să știe că accesul este gratuit. Nu trebuie să cumperi bilet și nici nu se percepe taxă de intrare.

Organizatorii spun că ediția din acest an va atrage mai mulți spectatori decât cea anterioară. De aceea, se recomandă folosirea transportului public, pentru că locurile de parcare din apropierea Aeroportului Băneasa sunt limitate.

Sâmbătă, 29 august autobuzele 737 BIAS vor circula la intervale de 10 minute, între orele 08:00 și 22:30. Poți ajunge la Aeroportul Băneasa și cu tramvaiul 5.

Citește și: Peste o suta de avioane si elicoptere au participat la cel mai mare show aerian din Romania

Citește și: De ce survolează avioane militare Bucureștiul. Anunțul făcut pentru locuitorii Capitalei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Imagini revoltătoare în Piața Dorobanți din Capitală! O bătrânică care vindea fructe și legume, umilită de oamenii legii
Imagini revoltătoare în Piața Dorobanți din Capitală! O bătrânică care vindea fructe și legume, umilită de oamenii legii
Doliu în presă! A murit jurnalista Brîndușa Armanca
Doliu în presă! A murit jurnalista Brîndușa Armanca
Ultimele clipe din viața lui Nae Ungureanu. Ce a făcut legenda Universității Craiova, înainte să moară
Ultimele clipe din viața lui Nae Ungureanu. Ce a făcut legenda Universității Craiova, înainte să moară
Fotbalistul Cătălin Cîrjan, tată pentru prima oară! Soția lui a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă
Fotbalistul Cătălin Cîrjan, tată pentru prima oară! Soția lui a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă
O tânără însărcinată a murit după ce a căzut de la etajul 4. Ireal ce a făcut partenerul ei după tragedie
O tânără însărcinată a murit după ce a căzut de la etajul 4. Ireal ce a făcut partenerul ei după tragedie
12.000 de euro pentru un „suvenir” de pe plajă. Ce a făcut un turist în Sardinia
Mediafax
12.000 de euro pentru un „suvenir” de pe plajă. Ce a făcut un turist în Sardinia
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
Gandul.ro
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut gemeni
Adevarul
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut gemeni
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
Digi24
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
O surpriză găsită de muncitori într-un excavator nu mai pleacă de lângă ei
Mediafax
O surpriză găsită de muncitori într-un excavator nu mai pleacă de lângă ei
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Prosport.ro
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Primire VIP pentru Florian Munteanu! Actorul român vestit la Hollywood a fost dus la mare cu elicopterul
Click.ro
Primire VIP pentru Florian Munteanu! Actorul român vestit la Hollywood a fost dus la mare cu elicopterul
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Digi24
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Promotor.ro
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
Gandul.ro
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.