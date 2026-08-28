Ultimele clipe din viața lui Nae Ungureanu. Ce a făcut legenda Universității Craiova, înainte să moară

Ultimele clipe din viața lui Nae Ungureanu. Ce a făcut legenda Universității Craiova, înainte să moară
Foto: Mediafax Foto
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Nicolae Negrilă a povestit cu voce frântă șocul trăit după moartea fulgerătoare a lui Nae Ungureanu, colegul său din perioada Craiova Maxima.

Cei doi urmăreau cu doar câteva ore înainte partida Universității Craiova din Armenia, iar nimic nu părea să anunțe tragedia care avea să urmeze. Negrilă a mărturisit pentru ProSport că nu are puterea să o contacteze pe soția fostului fotbalist, de teamă să nu o afecteze grav vestea.

Ultimele clipe ale lui Nae Ungureanu, povestite cu lacrimi de Nicolae Negrilă

Fostul jucător a relatat că Ungureanu s-a retras în camera sa după meci, vizibil supărat de rezultatul echipei, însă fără să acuze vreo problemă medicală. Dimineața, câinii familiei au devenit agitați, iar Negrilă a intrat în camera prietenului său, unde l-a găsit fără suflare.

„Sunt terminat. L-am găsit mort în casă la Mohora. Suntem la Sadu. Văzurăm meciul împreună eu cu Nae. S-a enervat rău si a zis să mergem acasă. Nu avea nimic, doar era supărat pe rezultat. Am ajuns acasă si ne-am dus să ne culcam în camere separate. De dimineață am auzit câinii lui Narcis cum fugeau agitați prin camera lui Nae. M-am dus acolo si l-am găsit gheață. M-am speriat si l-am chemat pe Narcis. Nae era deja mort. Acum sunt aici medicii legiști. Am apucat să o sun si să îi spun doar Laurei, fata lui. Pe soția lui Nae nu o sun că îmi e frică să nu i se întâmple ceva. Plâng, bă, tată. A murit Nae”, a declarat Negrilă.

Nae Ungureanu a fost una dintre figurile emblematice ale Craiovei Maxima, evoluând timp de zece ani în tricoul Universității Craiova, între 1977 și 1987. A continuat cariera la Steaua, unde a jucat până în 1992, iar apoi a petrecut un sezon la Rapid. A strâns 284 de meciuri și 17 goluri pentru Universitatea, 10 goluri în 136 de partide pentru Steaua și 57 de selecții la echipa națională. În ultimii ani a activat ca scouter și delegat în cadrul clubului oltean. În 2021 suferise un accident vascular cerebral, însă apropiații spun că în ultima perioadă se simțea bine și nu acuza probleme.

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