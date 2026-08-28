A murit Oyo Nyimba, regele din Uganda care a urcat pe tron la doar 3 ani. Avea 34 de ani

Regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, care a devenit celebru după ce a urcat pe tron la numai trei ani, a murit la 34 de ani. Monarhul conducea regatul tradițional Tooro din vestul Ugandei și fusese, la momentul încoronării sale, cel mai tânăr monarh în exercițiu din lume.

Moartea regelui a fost anunțată vineri de Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, premierul regatului Tooro, potrivit Reuters. Oyo a murit joi seară, în jurul orei 22:00. Cauza decesului nu a fost făcută publică. Înainte ca moartea sa să fie confirmată, un oficial ugandez declarase că regele primea tratament medical în Statele Unite.

Oyo Nyimba a devenit rege la numai trei ani

Oyo Nyimba a urcat pe tronul regatului Tooro pe 12 septembrie 1995, după moartea tatălui său, regele Olimi III. Avea doar trei ani și a devenit astfel cel mai tânăr monarh în exercițiu din lume, performanță consemnată la acea vreme și de Cartea Recordurilor.

Din cauza vârstei sale, atribuțiile au fost exercitate inițial cu ajutorul unor regenți. Pe măsură ce a crescut, Oyo și-a asumat un rol tot mai important în activitățile regatului și a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale monarhiilor tradiționale din Africa.

Regatul Tooro este unul dintre regatele tradiționale recunoscute în Uganda. Țara este o republică, iar monarhii tradiționali nu dețin putere politică executivă, însă continuă să joace un rol cultural și social important în comunitățile pe care le reprezintă.

A studiat în Marea Britanie

Oyo Nyimba și-a petrecut o parte din copilărie și adolescență între Uganda și Marea Britanie. A studiat ulterior managementul afacerilor la University of Winchester, înainte de a reveni în țara sa.

De-a lungul domniei sale, regele s-a implicat în proiecte legate de educație, sănătate și dezvoltarea comunităților din Tooro.

Oyo a colaborat și cu organizații internaționale, iar în 2010 a devenit unul dintre cei mai tineri ambasadori ai bunăvoinței pentru programul ONU dedicat HIV/SIDA.

Regele nu era căsătorit, dar avea un moștenitor

Oyo Nyimba nu era căsătorit în momentul morții sale. Regatul Tooro a dezvăluit însă, odată cu anunțarea decesului, că monarhul avea un fiu.

Potrivit reprezentanților regatului, prințul este moștenitorul tronului, însă numele și identitatea sa urmează să fie făcute publice ulterior, în conformitate cu tradițiile Tooro.

În anunțul oficial, reprezentanții regatului au transmis că detaliile privind funeraliile și succesiunea vor fi comunicate în perioada următoare.

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