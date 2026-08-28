S-a aflat care este județul din România cu cele mai fericite femei în 2026! Aici, viața are un alt ritm, iar doamnele se bucură de liniște, natură, familii stabile, căsnicii de poveste și un stil de viață care pare să le țină departe de stresul marilor orașe.

Nu este vorba despre București și nici despre unul dintre cele mai mari județe ale țării. Aici, femeile par să beneficieze de o combinație pe care multe alte zone din România o caută: mai multă liniște, natură, stabilitate și un stil de viață mai puțin apăsător.

Județul cu cele mai fericite femei

În 2026, județul cu cele mai fericite femei este Vâlcea! Unul dintre argumentele importante este legat de viața de familie. Vâlcea s-a aflat constant printre județele cu puține divorțuri raportat la populație, un indicator care arată o stabilitate mai mare a căsniciilor față de multe alte zone din țară. Apoi vine un alt detaliu care spune multe despre calitatea vieții. Femeile din județul Vâlcea au una dintre cele mai ridicate speranțe de viață din România, depășind, în medie, 84 de ani.

Munții, aerul mai curat și ritmul mai puțin agitat sunt câteva dintre elementele care pot contribui la starea generală de bine. Județul este cunoscut și pentru stațiunile balneare, precum Călimănești, Căciulata și Olănești, locuri unde relaxarea și turismul de sănătate fac parte din identitatea zonei. Peisajele spectaculoase și apropierea de natură completează tabloul. Într-o perioadă în care stresul și agitația au devenit parte din viața de zi cu zi, Vâlcea pare să ofere un alt ritm.

Și femeile din Cluj o duc bine

Dacă Vâlcea pare să câștige teren la capitole precum liniștea, sănătatea și echilibrul, Clujul se remarcă prin forța economică. Județul reușește să combine oportunitățile profesionale cu facilități importante pentru familii. Salariile medii din mediul privat depășesc constant pragul de 5.500 – 6.000 de lei net, ceea ce poate oferi femeilor o bază financiară solidă. În plus, infrastructura destinată copiilor este bine dezvoltată, cu numeroase creșe și grădinițe private.

Nici spațiile pentru relaxare nu lipsesc. Baza Sportivă Gheorgheni și Parcul Central sunt printre zonele unde familiile își pot petrece timpul liber. În Cluj se află și numeroase mall-uri și restaurante.

În 2026, dacă ar fi să alegem județul care pare să adune cele mai multe ingrediente pentru o viață echilibrată, Vâlcea ar avea un argument puternic. Femeile trăiesc mai mult, căsniciile sunt mai stabile, iar natura și ritmul de viață completează imaginea unui județ în care fericirea pare să aibă mai mult spațiu. Rămâne de văzut dacă lucrurile se vor schimba anul viitor.

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