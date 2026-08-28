Detaliul sfâșietor de la ieșirea din biserică. Ce ținea în mână mama Victoriei Ionescu la înmormântarea fiicei ei

Detaliul sfâșietor de la ieșirea din biserică. Ce ținea în mână mama Victoriei Ionescu la înmormântarea fiicei ei
Ce ținea în mână mama Victoriei
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Familia Victoriei-Maria Ionescu traversează una dintre cele mai grele perioade. Tânăra în vârstă de doar 22 de ani a fost condusă pe ultimul drum, iar rudele, prietenii, colegii și oamenii care au cunoscut-o s-au reunit pentru a-i aduce un ultim omagiu. 

Victoria era cunoscută și pentru activitatea sa în domeniul actoriei. Tânăra a fost profesor suplinitor de actorie la Victory of Art, iar prin intermediul acestei activități a intrat în contact cu numeroși elevi și oameni pasionați de lumea artistică.

Ce ținea în mână mama Victoriei Ionescu la înmormântarea fiicei ei

La Cimitirul Bellu s-au adunat numeroși oameni care au cunoscut-o pe Victoria-Maria Ionescu. Rude, prieteni, colegi de liceu și de facultate, dar și persoane din mediul artistic în care tânăra activa au venit să își ia rămas-bun. Înainte de ceremonia funerară, cei prezenți au așteptat în liniște, purtând flori și coroane.

Printre imaginile surprinse la ieșirea din biserică se află și un moment care atrage atenția prin încărcătura sa emoțională. Mama Victoriei a fost fotografiată în timp ce purta în brațe o mică statuetă reprezentând un înger alb. Obiectul, ținut cu grijă în mâini, a însoțit-o în acele clipe extrem de dureroase și a devenit un simbol puternic al despărțirii de fiica sa.

Ce ținea în mână mama Victoriei

Îmbrăcată în negru, cu chipul copleșit de durere, mama tinerei a ieșit din lăcașul de cult alături de celelalte persoane care au participat la ceremonia funerară. În brațele sale, îngerul alb a fost unul dintre puținele elemente care au ieșit în evidență într-o imagine dominată de doliu și tristețe.

Simbolistica unui înger este asociată adesea cu protecția, puritatea, liniștea și trecerea către o lume spirituală. În contextul unei despărțiri atât de dureroase, statueta albă poate fi privită ca un simbol al sufletului tinerei și al iubirii pe care familia i-o poartă chiar și după moarte. Albul este, de asemenea, legat de inocență și pace, ceea ce face ca imaginea să fie cu atât mai emoționantă.

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