Victoria Ionescu, îngropată cu porecla pe cruce. Cine este „Natasha”, de fapt

Zi sfâșietoare în familia ex-deputatului Cazimir Ionescu! Astăzi, 28 august, Victoria Maria Ionescu a fost condusă pe ultimul drum. La doar 22 de ani, tânăra s-a stins din viață, iar astăzi cei care au cunoscut-o și au iubit-o și-au luat rămas bun de la ea. Victoria Ionescu a fost îngropată cu porecla pe cruce. Cine este „Natasha”, de fapt?

Victoria Maria Ionescu a fost găsită fără viață în dimineața zilei de miercuri, 26 august, într-o fermă din județul Argeș. Tânăra de 22 de ani mersese acolo să se reculeagă. Potrivit tatălui său, fostul deputat Cazimir Ionescu, fiica lui suferea de depresie și se afla sub tratament medicamentos de ceva timp.

Din păcate, tânăra actriță și-a pus capăt zilelor, iar în urma ei a rămas doar un bilet de adio, în care le cere părinților iertare pentru gestul necugetat.

Victoria Ionescu, îngropată cu porecla pe cruce

Astăzi, 28 august, Victoriei Maria Ionescu a fost condusă pe ultimul drum, la Cimitirul Bellu din București. Ceremonia de înmormântare a avut loc la ora 12:00, iar o mulțime de oameni s-au adunat să o conducă pe ultimul drum. Tânăra a lăsat în urma ei multă durere și multe întrebări fără răspuns.

Decesul ei este cu atât mai neașteptat cu cât Victoria își dorea să devină o actriță celebră și tocmai câștigase castingul pentru interpretarea personajului principal Natașa Rostova din piesa de teatru „Război și pace”.

„Cu o durere pe care cuvintele nu o pot descrie, ne luăm rămas-bun de la iubita noastră Victoria Ionescu, la doar 22 de ani. Victoria visa să dea viață unor personaje și se pregătea să o interpreteze pe Natașa Rostova din „Război și pace”. Viața a ales însă pentru ea un alt rol, într-o Lume pe care noi nu o putem vedea încă”, a scris mama acesteia, în mediul online.

Tocmai pentru că Victoria Maria Ionescu se pregătea să interpreteze unul dintre cele mai importante roluri din viața sa, pe cruce a fost trecută și porecla „Natașa”, care vine de la celebrul personaj al lui Lev Tolstoi.

Deși nu a mai apucat să intre în pielea personajului Natașa Rostova, coincidență sau nu, cele două aveau destul de multe lucruri în comun. Victoria suferea de depresie, iar conform informațiilor apărute acestea s-ar fi confruntat cu probleme în plan sentimental.

Ei bine, și personajul Natașa Rostova, din romanul „Război și pace”, trecea printr-o perioadă de depresie profundă, după moartea primei sale mari iubiri, Andrei Bolkonski și suferința provocată de pierderea fratelui ei mai mic, Petea.

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