Milioane de pensionari din România așteaptă plata pensiei aferente lunii septembrie 2026. Calendarul din această lună aduce însă o schimbare importantă pentru cei care primesc banii pe card. Pensionarii care primesc pensia prin intermediul băncilor trebuie să fie atenți la datele de plată din luna septembrie. Potrivit calendarului comunicat de Casa Națională de Pensii Publice, pensiile sunt virate, în mod obișnuit, în data de 12 a fiecărei luni.

În septembrie 2026, data de 12 cade într-o zi de sâmbătă. Ziua de 13 septembrie este duminică. În aceste condiții, plata pensiilor se așteaptă să fie devansată. Astfel, vineri, 11 septembrie 2026, este data la care banii ar putea ajunge în conturile pensionarilor.

Data de 11 septembrie trebuie privită drept o dată probabilă pentru virare. Momentul în care banii devin efectiv disponibili poate varia de la o bancă la alta. Procesarea operațiunilor bancare poate influența ora la care pensia apare în cont.

Ce spune Casa Națională de Pensii despre plata pensiilor

Casa Națională de Pensii Publice precizează că pensionarii care au ales plata prin intermediul băncilor primesc pensia în cont curent sau pe card. Conform regulilor actuale, plata se face în data de 12 a lunii pentru băncile cu care instituția are încheiate convenții. În cazul pensionarilor care primesc banii prin Poșta Română, calendarul este diferit. Plata pensiilor la domiciliu se face în intervalul 1-15 al fiecărei luni. În septembrie 2026, distribuirea pensiilor prin intermediul poștașilor se va realiza, așadar, între 1 și 15 septembrie. Data exactă însă poate varia în funcție de programul de distribuire din fiecare localitate.

Pensia pe card ajunge mai devreme în septembrie

Devansarea plății din septembrie este legată exclusiv de calendar. Data obișnuită de plată, 12 septembrie, este sâmbătă. Ziua următoare este duminică. Din acest motiv, pensionarii care primesc banii în cont bancar sunt așteptați să aibă pensia disponibilă vineri, 11 septembrie 2026. Important de precizat este că nu este vorba despre o majorare a pensiei. Nu este nici vorba despre o plată suplimentară. Suma primită rămâne aceeași. Se poate schimba doar momentul în care banii sunt virați. Acest lucru este determinat de zilele nelucrătoare din weekend.

Când primesc pensia cei care o încasează prin poștă

Pensionarii care primesc pensia prin Poșta Română nu sunt afectați de eventuala devansare a plăților bancare. Pentru aceștia, pensiile vor fi distribuite în perioada 1-15 septembrie 2026. CNPP precizează că plata prin Poșta Română se realizează în acest interval. Dacă beneficiarul nu este găsit la domiciliu, acesta primește un aviz. Ulterior, banii pot fi ridicați de la unitatea poștală. Procedura se face în condițiile stabilite pentru plata pensiilor.

CITEȘTE ȘI:

Ce pensie a primit o româncă, după 43 de ani de muncă. Când a aflat ce sumă ia lunar, a crezut că este o eroare

Cu ce sumă mică a ieșit la pensie un român, după 27 de ani de muncă. Când a primit banii, a crezut că sunt doar „avansul”