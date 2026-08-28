Alexandra, mesaj sfâșietor în mediul online! Ce a făcut bruneta pentru Andrei Bordeianu: „Și o să aprind o lumânare pentru tine”

Alexandra, mesaj sfâșietor în mediul online! Ce a făcut bruneta pentru Andrei Bordeianu: „Și o să aprind o lumânare pentru tine”
Alexandra, mesaj sfâșietor în mediul online /Foto: Instagram
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Influencerul Andrei Bordeianu trece prin momente extrem de dificile, după ce a fost implicat într-un accident rutier. În urma celor întâmplate, acesta a fost rănit grav, iar în prezent se află în spital, sub supraveghere medicală. Apropiații se roagă pentru el și la fel face și Alexandra, femeia care i-a fost alături în ultimii ani. Aceasta a postat un mesaj emoționant în mediul online.

În cursul zilei de marți, 25 august, Andrei Bordeianu a fost implicat într-un accident rutier, pe bulevardul Expoziției din sectorul 1 al Capitalei. În timp ce se afla pe motocicletă, influencerul a fost lovit de un autoturism care ar fi făcut o manevră de întoarcere pe linia continuă, fără să se asigure corespunzător, tăind-i calea.

Alexandra, mesaj sfâșietor în mediul online

Apropiații lui Andrei Bordeianu spun că influencerul a fost grav rănit în urma celor întâmplate. Se pare că acesta ar avea ambele mâini fracturate, o fractură de bazin și mai multe coaste rupte. De asemenea, va fi supus unei intervenții chirurgicale.

Toți cei care l-au cunoscut, dar și urmăritorii săi din mediul online se roagă acum ca el să treacă cu bine peste cele întâmplate. La fel face și Alexandra. Deși în ultima perioadă s-a speculat că ar exista câteva probleme în relația celor doi și a avut loc chiar și o despărțire, nimic nu mai contează acum.

Andrei Bordeianu și Alexandra s-au iubit ani de zile, iar bruneta este devastată de cele întâmplate. Acum gândul ei este la Andrei. Tânăra a postat un mesaj emoționant în mediul online. A mers la o biserică, s-a rugat și a aprins o lumânare pentru el.

„Și o să aprind o lumânare pentru tine în fiecare biserică în care voi călca”, a scris Alexandra, în mediul online.

Alexandra, mesaj sfâșietor în mediul online

În asentimentul Alexandrei au fost mulți, iar secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje de încurajare și susținere.

„Însănătoșire grabnică, o să fie bine!”; „O să fie bine Leul, îl are Dumnezeu în grijă!”; „Sănătate multă! Dumnezeu are grijă de noi”; „Ești puternică, totul o să fie bine. Dumnezeu face minuni! Sănătate multă!”, sunt doar câteva dintre comentariile din mediul online.

 

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